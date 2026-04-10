Rutte zbuloi shtetet që janë kundër pranimit të Ukrainës në NATO
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka deklaruar se disa vende kryesore të Aleancës, përfshirë Gjermaninë, Sllovakinë, Hungarinë dhe Shtetet e Bashkuara, po pengojnë anëtarësimin e Ukrainës në NATO.
Ai theksoi se, në këtë fazë, nuk ekziston një plan konkret për pranimin e Ukrainës dhe se kjo çështje nuk mund të zgjidhet afatshkurtër.
“Nuk mendoj se kjo është aktualisht në tryezë. Nuk besoj se çështja e anëtarësimit të Ukrainës në NATO mund të zgjidhet në afat të shkurtër. Nuk mendoj se do të ndodhë politikisht së shpejti - ky është vlerësimi im i drejtë”, tha Rutte.
Deklarata e tij vjen në një moment kur tensionet në rajonin e Evropës Lindore mbeten të larta, ndërsa konflikti mes Ukrainës dhe Rusisë vazhdon të ndjekë një rrugë të paparashikueshme.
Rutte nënvizoi se, edhe pse NATO mbetet e angazhuar në mbështetjen e Ukrainës, vendet anëtare kanë qëndrime të ndryshme për ritmin dhe mënyrën e zgjerimit të Aleancës.
Ekspertët vlerësojnë se kjo vonesë mund të ndikojë në negociatat diplomatike dhe strategjitë e sigurisë në rajon, duke e bërë perspektivën e anëtarësimit të Ukrainës në NATO një proces të gjatë dhe kompleks politikisht. /Telegrafi/