Çmimet e naftës bien për shkak të optimizmit për një marrëveshje
Çmimet e naftës po bien, pasi Izraeli dhe Irani ndaluan sulmet e përplasjes dhe ndërsa tregtarët i besojnë fjalës së presidentit të SHBA-së, Donald Trump se një marrëveshje që synon t'i japë fund konfliktit në Lindjen e Mesme është e afërt.
Nafta e papërpunuar Brent, referenca globale e naftës, ra me rreth 2% në 92.40 dollarë për fuçi pak para orës 6:00 të mëngjesit. WTI, referenca amerikane, ra me 2.41% në 89.10 dollarë për fuçi.
Izraeli dhe Irani kanë rivendosur një armëpushim pas një shkëmbimi raketash të dielën dhe të hënën që kërcënoi një përshkallëzim të madh në konflikt.
Ndërkohë, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të nënshkruajnë një marrëveshje me Iranin brenda disa ditësh - një pretendim që ai e ka bërë dhjetëra herë gjatë dy muajve të fundit, sipas një analize të CNN.
Trump tha se marrëveshja do të rihapte Ngushticën jetike të Hormuzit "menjëherë", por analistët kanë argumentuar se aftësia e Iranit për të prishur pikën e mbytjes së naftës do të zgjasë shumë më gjatë konfliktit, pavarësisht nga ajo për të cilën është rënë dakord me SHBA-në.
Ndërkohë, tregjet e aksioneve në Azi u rimëkëmbën kryesisht pas shitjeve të hënën, ndërsa optimizmi për inteligjencën artificiale u rikthye. Indekset kryesore të aksioneve po tregtohen kryesisht më lart në Evropë.
Në Shtetet e Bashkuara, kontratat e ardhshme të Dow, Nasdaq dhe S&P 500 tregojnë për një hapje më të fortë. /Telegrafi/