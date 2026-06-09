Shoqërohen katër persona në Polici, kaluan ilegalisht kufirin nga Serbia në Kosovë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka shoqëruar në stacionin policor katër persona për shkak se kanë kaluar kufirin ilegalisht.
Policia në raportin 24 orësh bën të ditur se rasti vazhdon në procedurë të rregullt.
“Fsh. Prapashticë, Prishtinë, 08.06.2026 – 17:00. Janë shoqëruar në stacionin policor katër të dyshuari meshkuj kosovarë, pasi që dyshohet se kanë kaluar ilegalisht kufirin nga Serbia për në Kosovë”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë liruar dhe rasti vazhdon në procedurë të rregullt. /Telegrafi/