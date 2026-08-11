Rrahu një grua, arrestohet i dyshuari në Vushtrri
Një person është arrestuar për shkak se pas një mosmarrëveshje kishte goditur një grua.
Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të hënën rreth orës 00:20, në Vushtrri.
Tutje thuhet se si pasojë viktima ka pësuar lëndime dhe ka pranuar tretman mjekësor, kurse i dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar për shkak se pas një mosmarrëveshjeje kishte goditur viktimën femër kosovare. Si pasojë viktima ka pësuar lëndime dhe ka pranuar tretman mjekësor, kurse i dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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