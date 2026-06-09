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Volodymyr Zelensky është sot në Finlandë për një samit Nordik-Baltik të aleatëve.

Udhëheqësi ukrainas është takuar tashmë me kryeministrin e Finlandës këtë mëngjes, ku diskutuan mbrojtjen anti-raketore balistike për Evropën, transmeton Telegrafi.

Kjo vjen pasi Zelensky ishte në Londër gjatë fundjavës, ku u takua me Keir Starmer dhe udhëheqës nga Franca dhe Gjermania gjithashtu, në Downing Street.

Në anën tjetër, Zelensky i ka dërguar një letër të hapur presidentit rus, nga i cili kërkon armëpushim.

Ndërkaq lideri ukrainas vazhdon t’i bëjë thirrje SHBA-së që të ndërmarrin veprime më të ashpra nga Rusisë që të ndalë vrasjet. /Telegrafi/

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