Zelensky në Finlandë për samitin Nordik-Baltik
Volodymyr Zelensky është sot në Finlandë për një samit Nordik-Baltik të aleatëve.
Udhëheqësi ukrainas është takuar tashmë me kryeministrin e Finlandës këtë mëngjes, ku diskutuan mbrojtjen anti-raketore balistike për Evropën, transmeton Telegrafi.
Kjo vjen pasi Zelensky ishte në Londër gjatë fundjavës, ku u takua me Keir Starmer dhe udhëheqës nga Franca dhe Gjermania gjithashtu, në Downing Street.
Në anën tjetër, Zelensky i ka dërguar një letër të hapur presidentit rus, nga i cili kërkon armëpushim.
Ndërkaq lideri ukrainas vazhdon t’i bëjë thirrje SHBA-së që të ndërmarrin veprime më të ashpra nga Rusisë që të ndalë vrasjet. /Telegrafi/
In Tallinn today. Ahead of the Ukraine – Nordic-Baltic Summit, I met with the Prime Minister of Finland, @PetteriOrpo.
We discussed the work in Europe to develop anti-ballistic defense capabilities, as well as the preparation of an agreement in the Drone Deal format. The teams… pic.twitter.com/jZrvtmYD0Z
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2026