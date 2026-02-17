Rusia përbën një kërcënim “serioz dhe konkret” për sigurinë e Suedisë - paralajmëron Stokholmi
Suedia e ka cilësuar Rusinë si kërcënimin e saj më të madh dhe paralajmëron se sjellja gjithnjë e më e rrezikshme e Moskës mund të shkaktojë një përshkallëzim të rrezikshëm.
Një raport vjetor i publikuar të martën nga Shërbimi i Inteligjencës dhe Sigurisë Ushtarake i vendit vuri në dukje shkeljet e hapësirës ajrore, sabotimin dhe operacionet kibernetike si shembuj të veprimeve luftarake të Rusisë në fqinjësinë e Suedisë, përfshirë Detin Baltik, shkruan Politico, përcjell Telegrafi.
"Rusia është kërcënimi kryesor ushtarak për Suedinë dhe NATO-n", thuhet në raport, duke shtuar se ky kërcënim ishte "serioz dhe konkret" dhe duke përshkruar sjelljen e Moskës si "oportuniste dhe agresive".
Vlerësimi suedez vjen pasi Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme të Estonisë javën e kaluar e përshkroi Rusinë si "të rrezikshme pavarësisht paaftësisë së saj".
Por raporti estonez gjithashtu paralajmëroi kundër "panikut", duke thënë se nuk pa prova se Rusia kishte ndërmend ta sulmonte atë ose NATO-n në vitin e ardhshëm dhe duke parashikuar se nuk kishte gjasa ta bënte këtë në të ardhmen e afërt, duke pasur parasysh masat e shtuara të mbrojtjes së Evropës.
Dhe gjatë një informimi paraprak javën e kaluar, vë në pah Politico, një zyrtar i lartë i NATO-s e përsëriti këtë pikëpamje.
“Ajo që na mbron është forca e aleancës dhe besimi që ne dhe Rusia kemi në Nenin 5 [klauzola e mbrojtjes kolektive të NATO-s]”, si dhe premtimet e fundit nga anëtarët e NATO-s për të rritur shpenzimet e mbrojtjes në 3.5 përqind të PBB-së, tha zyrtari i lartë.
“Për sa kohë që vazhdojmë të bëjmë investime, kjo është ajo që na mban në anën e ekuacionit në të cilin Rusia nuk do të guxonte”.
Megjithatë, si raporti estonez ashtu edhe zyrtari i lartë i NATO-s vunë re se Rusia ka rritur ndjeshëm prodhimin e artilerisë, një shenjë se Moska do të vazhdojë të paraqesë një kërcënim edhe nëse arrihet paqja në Ukrainë.
Rusia po “përgatitet për luftën e saj të ardhshme”, pohoi raporti estonez, duke vlerësuar se prodhimi i saj i predhave dhe artilerisë tjetër është rritur 17 herë që kur Moska nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës, i cili tani po hyn në vitin e tij të pestë. /Telegrafi/