Rusia godet lokomotivat dhe stacionet e karburantit të Ukrainës
Rusia sulmoi tre lokomotiva hekurudhore, duke vrarë një makinist, dhe goditi dy stacione benzine në të gjithë Ukrainën të enjten, thanë zyrtarët atje, pjesë e një përshkallëzimi të sulmeve në infrastrukturën ukrainase në muajt e fundit.
Rusia dhe Ukraina kanë sulmuar të dyja objektet e karburantit dhe transportit, duke shpresuar të ndërpresin furnizimet për trupat e njëra-tjetrës dhe të fitojnë një avantazh përgjatë vijës së frontit të një lufte që tani është në vitin e saj të pestë.
Një sulm goditi një lokomotivë në rajonin verilindor të Sumy, dhe në rajonin e Zaporizhzhia në jug, tha në Facebook Oleksandr Pertsovskyi, CEO i grupit shtetëror hekurudhor Ukrzaliznytsia.
"Dy ekipe u evakuuan në kohë dhe asnjëri prej tyre nuk u lëndua, por sulmi i tretë në Zaporizhzhia përfundoi në tragjedi: makinisti arriti të shkonte në një vend të sigurt, por ndihmësmakinisti, i cili ishte në kabinën e pasme, nuk mundi të shpëtohej", tha Pertsovskyi.
Rusia ka sulmuar më shumë se 100 lokomotiva deri më tani këtë vit, tha Pertsovskyi për Reuters në fillim të këtij muaji, duke thënë se kjo përbënte një rritje "thjesht të çmendur" të numrit të sulmeve.
Ai akuzoi Moskën se po përpiqet të ndalë operacionet e Ukrzaliznytsia-s.
Zyrtarët lokalë thanë se Rusia sulmoi gjithashtu stacionet e benzinës në Zaporizhzhia dhe Sumy.
Në fillim të këtij muaji, sulmet ukrainase ndaj logjistikës ruse të karburantit çuan në ndërprerje të përhapura të furnizimit me karburant në shumë rajone ruse dhe në Krimenë e pushtuar nga Rusia. /Telegrafi/