Rubio thotë se SHBA-të do të luajnë 'rol kyç' në garancitë e sigurisë për Ukrainën
Shtetet e Bashkuara do të luajnë një "rol kyç" në ofrimin e garancive të sigurisë për Ukrainën, me përfshirjen aktive të Evropës.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, e tha këtë të mërkurën gjatë një seance dëgjimore të Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit të SHBA-së mbi situatën në Venezuelë, sipas Ukrinform, përcjell Telegrafi.
Duke iu përgjigjur pyetjeve të senatorëve, Rubio vuri në dukje se kishte një konsensus të përgjithshëm në lidhje me garancitë e sigurisë mbi vendosjen e mundshme të një kontingjenti të vogël trupash evropiane, kryesisht franceze dhe britanike, së bashku me mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara.
Ai tha se garancitë e ardhshme të sigurisë për Ukrainën do të mbështeteshin nga Shtetet e Bashkuara, por vetëm trupat evropiane mund të ishin të pranishme në terren.
Në të njëjtën kohë, ai theksoi se vetë përfshirja e SHBA-së përbën garancinë e vërtetë të sigurisë, pasi pa mbështetjen e Uashingtonit vendosja e forcave evropiane në Ukrainë nuk do të kishte kuptim.
Ai tregoi se mekanizmi amerikan i sigurisë ishte, në fakt, garancia e sigurisë, duke shtuar se nuk po e minimizonte faktin se disa vende evropiane janë gati të vendosin trupa në Ukrainë pas luftës.
Ai shtoi se thjesht po theksonte se pa mekanizmin amerikan të sigurisë, nuk do të kishte rëndësi.
Kjo ndodh sepse, tha Rubio, aleatët dhe partnerët e Shteteve të Bashkuara nuk kanë investuar mjaftueshëm në aftësitë e tyre mbrojtëse gjatë 20 deri në 30 viteve të fundit.
Tani, shpresojmë që kjo do të ndryshojë, shtoi ai.
Megjithatë, Rubio nuk specifikoi se çfarë do të përfshinte saktësisht mekanizmi i garancisë së sigurisë i SHBA-së. /Telegrafi/