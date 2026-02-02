Rrobalarësja nuk lan gjithçka: Këto 9 gjëra mund të shkatërrojnë si rrobat, ashtu edhe vetë pajisjen
Nga rrobat me rërë deri te batanijet e rënda, disa gjëra mund të shkatërrojnë si veshjet, ashtu edhe vetë pajisjen – ja çfarë këshillojnë ekspertët
Rrobalarësja është një nga pajisjet shtëpiake pa të cilat sot vështirë se e imagjinojmë përditshmërinë. Ajo na kursen kohë, energji dhe mundim.
Por, sado praktike të jetë, e vërteta është e thjeshtë: rrobalarësja nuk është e destinuar për të larë gjithçka.
Disa materiale janë tepër të ndjeshme për rrotullimin e fortë dhe centrifugën, ndërsa të tjera mund të dëmtojnë vetë rrobalarësen, të bllokojnë filtrin, të prishin balancën e kazanit ose të shkaktojnë defekte të kushtueshme.
Ekspertët e mirëmbajtjes së shtëpisë paralajmërojnë se këto nëntë gjëra nuk duhet të përfundojnë kurrë në kazan, edhe pse shpesh i fusim “vetëm për shpejtësi”, transmeton Telegrafi.
gettyimages
1. Rroba jashtëzakonisht të ndotura me rërë dhe baltë
Peshqirët e plazhit, rrobat e mbuluara me baltë ose ato plot qime kafshësh shtëpiake nuk duhen futur menjëherë në rrobalarëse.
Sasi të mëdha rëre dhe papastërtish mund:
- të dëmtojnë pjesët e brendshme
- të bllokojnë sistemin e kullimit
- të pengojnë larjen efektive të rrobave
Këshillë: shkundini mirë jashtë ose përdorni rul për qime para larjes.
2. Jastëkët prej shkumë memorie
Jastëkët prej shkumë memorie duken si jastëkë të zakonshëm, por në rrobalarëse mund të dëmtohen seriozisht.
Lëvizja e fortë dhe centrifuga e shkatërrojnë strukturën e brendshme të shkumës, ndërsa pesha e ujit e deformon përfundimisht.
Zgjidhje më e sigurt: përdorni mbulesë të larëshme dhe ajroseni jastëkun rregullisht.
3. Batanije dhe jorganë shumë të rëndë
Batanijet e rënda dhe jorganët masivë e mbingarkojnë rrobalarësen.
Një copë shumë e rëndë mund:
- të dëmtojë kazanin
- të lodhë motorin
- të prishë balancën gjatë centrifugës
Ekspertët këshillojnë që në rrobalarëse të mos lahen tekstile më të rënda se 6–7 kilogramë, edhe nëse etiketa thotë se janë “të larëshme”.
4. Rroba me shenjën “vetëm pastrim kimik”
Nëse etiketa thotë dry clean only, larja në rrobalarëse mund:
- të tkurret materiali
- të zbehë ose shkatërrojë ngjyrën
- të deformojë prerjen
Kjo vlen sidomos për mëndafshin, kashmirin, lëkurën dhe veshjet elegante.
5. Veshje të vjetra dhe shumë delikate
Rrobat e vjetra dhe pëlhurat e ndjeshme si dantella apo lëkura e butë nuk e përballojnë larjen mekanike. Rreziku për grisje dhe humbje forme është i lartë.
Më e sigurta: larje me dorë në ujë të ftohtë ose pastrim profesional.
6. Rroba me zinxhirë të hapur
Zinxhirët e hapur mund të kapin pëlhura të tjera dhe të shkaktojnë çarje, veçanërisht te materialet e holla.
Rregull i thjeshtë: para çdo larjeje, mbyllni zinxhirët dhe kapëset.
7. Gjëra të harruara në xhepa
Një nga gabimet më të shpeshta në përdorimin e rrobalarëses.
Në xhepa shpesh mbesin:
- faculeta letre
- fatura
- çelësa
- monedha
- balsam buzësh
Këto mund të shkaktojnë rrëmujë në kazan, por edhe dëmtime serioze teknike.
8. Veshje dhe aksesorë prej lëkure
Lëkura nuk duhet futur kurrë në rrobalarëse.
Uji dhe temperatura mund të shkaktojnë:
- çarje të materialit
- tkurrje
- rrudha të përhershme
Xhaketat dhe pantallonat prej lëkure duhen pastruar lokalisht ose në pastrim profesional.
9. Rroba me ngjyra të errëta ose shumë të forta që lëshojnë pigment
Rrobat e reja me ngjyra të kuqe, portokalli ose të errëta shpesh lëshojnë bojë gjatë larjes së parë. Kjo mund të njollosë të gjithë turin e rrobave.
Këshillë praktike: lajini herën e parë veçmas ose me dorë.
Rrobalarësja është aleate, por jo për gjithçka
Rrobalarësja është një nga ndihmësit më të mëdhenj në shtëpi, por përdorimi i duhur nënkupton edhe të dish çfarë duhet të qëndrojë jashtë kazanit.
Ndonjëherë, një zgjedhje e gabuar mund të shkatërrojë jo vetëm rrobat, por edhe vetë pajisjen, me kosto shumë më të lartë se një larje.
Rregulli i artë: lexoni etiketën, mendoni për peshën dhe ndjeshmërinë e materialit dhe rrobalarësja do t’ju shërbejë shumë më gjatë. /Telegrafi/