Shumë e bëjnë pas gatimit, por ky gabim mund ta dëmtojë përgjithmonë sobën moderne
Pllakat induktive duken elegante dhe pastrohen lehtë, por sipërfaqja e tyre kërkon kujdes. Përdorimi i mjeteve të ashpra ose pastrimi kur pllaka është ende e nxehtë mund të lërë dëmtime të përhershme
Pllakat induktive janë bërë pjesë e shumë kuzhinave moderne, sepse duken bukur, nxehen shpejt dhe janë praktike për përdorim të përditshëm. Megjithatë, ato kërkojnë më shumë kujdes sesa mendojnë shumë njerëz.
Sipërfaqja e tyre prej qelqi ose qelq-keramike duket e fortë, por mund të gërvishtet dhe të dëmtohet lehtë nëse pastrohet me mjete të gabuara. Një zakon i thjeshtë pas gatimit mund të lërë shenja të përhershme dhe ta shkurtojë jetëgjatësinë e pllakës.
Gabimi më i madh: pastrimi me tel ose sfungjer të ashpër
Shumë njerëz, pasi përfundojnë gatimin, marrin telin e kuzhinës ose sfungjerin gërryes për të larguar mbetjet e djegura të ushqimit. Kjo mund të duket si zgjidhja më e shpejtë, por në fakt është një nga gabimet më të dëmshme.
Teli, sfungjerët e ashpër dhe pluhurat gërryes krijojnë gërvishtje të imëta në sipërfaqe. Në fillim ato mund të mos vërehen, por me kalimin e kohës bëhen gjithnjë e më të dukshme. Pllaka humb shkëlqimin, njollat ngjiten më lehtë dhe sipërfaqja duket më e vjetër.
Për këtë arsye, këshillohet të përdoren lecka të buta, mikrofibër ose sfungjerë jo gërryes. Për njolla më të forta, më mirë është të përdoren produkte të posaçme për sipërfaqe qelq-keramike, transmeton Telegrafi.
Mos e pastroni kur është ende e nxehtë
Një tjetër gabim i shpeshtë është pastrimi menjëherë pas gatimit, kur pllaka është ende shumë e nxehtë. Shumë njerëz mendojnë se njollat largohen më lehtë në atë moment, por kjo mund të jetë e rrezikshme për sipërfaqen.
Nëse mbi pllakën e nxehtë vendoset ujë i ftohtë, sprej pastrues ose detergjent, ndryshimi i menjëhershëm i temperaturës mund ta dëmtojë shtresën mbrojtëse. Në raste të caktuara mund të shfaqen njolla, çarje të imëta ose dëmtime të dukshme.
Zgjidhja më e mirë është të prisni derisa pllaka të ftohet plotësisht ose të jetë vetëm pak e vakët. Pastaj pastrojeni me kujdes, pa ushtruar shumë presion.
Kujdes me sheqerin dhe ushqimet ngjitëse
Sheqeri i shkrirë, karameli, reçeli, çokollata ose salcat e ëmbla mund të ngjiten fort në sipërfaqe dhe të lënë njolla të vështira. Nëse derdhen mbi pllakë, mos i fërkoni me tel.
Prisni pak derisa sipërfaqja të mos jetë përvëluese dhe përdorni, me shumë kujdes, një kruajtëse të posaçme për pllaka qelq-keramike. Pastaj fshijeni me leckë të butë.
Mos i tërhiqni enët mbi pllakë
Edhe tenxheret dhe tiganët mund të shkaktojnë dëmtime. Nëse tërhiqen zvarrë mbi sipërfaqe, fundi i tyre mund të lërë gërvishtje, sidomos nëse ka grimca kripe, sheqeri ose papastërti.
Gjithmonë është më mirë që ena të ngrihet dhe të zhvendoset me kujdes. Po ashtu, fundi i tenxheres duhet të jetë i pastër dhe i thatë para se të vendoset mbi pllakë.
Si pastrohet më së miri?
Për pastrim të përditshëm mjaftojnë ujë i ngrohtë, një leckë e butë dhe pak detergjent i butë për enë. Pas pastrimit, sipërfaqja duhet të fshihet me leckë të thatë mikrofibre, që të mos mbeten shenja uji.
Për njolla më kokëforta mund të përdoret sodë buke e përzier me pak ujë, derisa të krijohet një pastë e butë. Vendoseni mbi njollë, lëreni disa minuta dhe fshijeni lehtë.
Rregulli kryesor është i thjeshtë: mos përdorni mjete të ashpra, mos e pastroni pllakën kur është shumë e nxehtë dhe mos i tërhiqni enët mbi sipërfaqe. Me pak kujdes, pllaka induktive mund ta ruajë shkëlqimin për shumë vite. /Telegrafi/