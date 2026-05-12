Dera kërcet dhe nuk mbyllet mirë? Truket e thjeshta që e zgjidhin problemin për pak minuta
Shkaku më i shpeshtë janë menteshat e thata, të pluhurosura ose të liruara. Me pak vaj, shtrëngim vidash dhe rregullim të lehtë, dera mund të funksionojë sërish normalisht
Kërcitja e derës është një nga ato probleme të vogla që shpesh injorohen, derisa zëri i bezdisshëm fillon të bëhet i padurueshëm. Kur kësaj i shtohet edhe fakti që dera ngec ose nuk mbyllet si duhet, shqetësimi bëhet pjesë e përditshme e shtëpisë.
Lajmi i mirë është se, në shumicën e rasteve, zgjidhja nuk kërkon mjeshtër, por vetëm disa minuta kohë dhe pak mjete që zakonisht gjenden në shtëpi.
Shkaku më i zakonshëm i kërcitjes fshihet te menteshat. Me kalimin e kohës, ato thahen, mbledhin pluhur ose lirohen pak, prandaj çdo lëvizje e derës fillon të krijojë zhurmë të pakëndshme.
Hapi i parë është lubrifikimi. Nëse keni WD-40 ose një mjet të ngjashëm, mjaftojnë disa pika mbi mentesha që kërcitja të zhduket pothuajse menjëherë.
Nëse nuk e keni pranë, mund të përdorni edhe alternativa shtëpiake, si disa pika vaj ose pak vazelinë.
Nëse dera jo vetëm kërcet, por edhe ngec, problemi mund të jetë te pozicioni i saj. Shpesh fajtorë janë vidat e liruara të menteshave, për shkak të të cilave dera ulet më poshtë sesa duhet. Në këtë rast, merrni një kaçavidë dhe shtrëngoni mirë vidat. Ndryshimi shpesh vërehet menjëherë.
Ndonjëherë nevojitet edhe një rregullim më i imët. Një truk i thjeshtë është vendosja e një cope të hollë letre ose kartoni te mentesha, në mënyrë që dera të ngrihet pak dhe të kthehet në pozicionin e duhur.
Edhe pse tingëllon si zgjidhje shumë e thjeshtë, ky truk shpesh e largon problemin pa kosto shtesë, transmeton Telegrafi.
Nëse dera fërkohet për dysheme ose ngec në kornizë, është e mundur që me kalimin e kohës të jetë shtrembëruar pak, ose të ketë ndryshuar niveli i dyshemesë.
Në raste të tilla ndihmon rregullimi i lehtë i menteshave, ndërsa ndonjëherë mund të nevojitet edhe lëmimi minimal i skajit të derës.
Shumica e këtyre problemeve mund të zgjidhen për pak minuta, pa njohuri të veçanta dhe pa thirrur menjëherë mjeshtrin.
Përveçse do të largoni kërcitjen e bezdisshme, do ta përmirësoni edhe funksionimin e derës, gjë që ndihet shumë në përdorimin e përditshëm.
Natyrisht, nëse menteshat janë dëmtuar rëndë ose dera është dukshëm e deformuar, është më mirë të kërkoni ndihmë profesionale.
Por në shumë raste, zgjidhja është më e thjeshtë sesa duket dhe gjendet tashmë në kutinë tuaj të veglave. /Telegrafi/