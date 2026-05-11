Xhinset ju janë ngushtuar pas larjes? Pesë gabime që ua prishin formën, ngjyrën dhe butësinë
Kujdesi i duhur nis nga etiketa: temperatura, centrifuga dhe mënyra e tharjes janë vendimtare nëse dëshironi që xhinset tuaja të preferuara të zgjasin më shumë
Xhinset nuk janë vetëm pjesë e domosdoshme e stilit tonë, e përditshmërisë dhe e gardërobës që i veshim në pothuajse çdo rast, pavarësisht moshës, stinës apo vendit. Ato janë shumë më tepër se një rrobë e zakonshme.
I duam, i veshim shpesh dhe, megjithatë, sa herë vjen koha për t’i larë, shumë prej nesh shqetësohen nëse do të dalin nga rrobalarësja me të njëjtën formë, ngjyrë dhe butësi.
Xhinsi është material i fortë dhe i qëndrueshëm, por jo i përjetshëm. Herët a vonë, do të vijë momenti kur duhet të ndahemi nga ato pantallona që na kanë shoqëruar më gjatë se shumë gjëra të tjera në jetë. Megjithatë, ekspertët thonë se xhinset nuk dëmtohen aq shumë nga vjetërsia, sa nga kujdesi i gabuar, sidomos nga larja e papërshtatshme.
Arsyeja është e thjeshtë: uji i nxehtë shkakton tkurrje, centrifuga me shpejtësi të lartë e prish formën, tharja mbi radiator e bën materialin të fortë, ndërsa ngjyra gradualisht shpëlahet dhe zbehet. Kjo vërehet sidomos te xhinset e errëta dhe modelet elastike, ku rëndësi nuk ka vetëm nuanca, por edhe prerja, transmeton Telegrafi.
Lexoni gjithmonë etiketën
Disa xhinse mund të lahen në rrobalarëse, disa kërkojnë kujdes më të butë, ndërsa xhinsi i papërpunuar kërkon trajtim edhe më të kujdesshëm.
Prandaj, rregulli i parë është i thjeshtë: lexoni mirë udhëzimet në etiketë. Aty zakonisht tregohet temperatura më e lartë e lejuar, mënyra e tharjes, intensiteti i centrifugës dhe kushtet e tjera të mirëmbajtjes.
Nëse prodhuesi ka shënuar larje në 30 gradë, larja në 60 gradë nuk do t’i pastrojë më mirë xhinset, por mund t’i ngushtojë, t’ua zbehë ngjyrën dhe t’ua dëmtojë strukturën.
Zgjidhni ujë më të ftohtë dhe centrifugë më të butë
Për xhinset e zakonshme, uji më i ftohtë dhe centrifuga më e butë janë zgjedhje më e sigurt. Xhinset e errëta dhe ato me elastan nuk e durojnë mirë ujin e nxehtë.
Nëse e harroni këtë rregull, pas disa larjeve mund të vëreni se materiali është bërë më i ashpër, ndërsa forma nuk është më e njëjta.
Centrifuga duhet të përdoret sa më pak, ose të shmanget krejtësisht kur është e mundur, në mënyrë që të ruhen ngjyra, forma dhe materiali.
Lajini të kthyera mbrapsht
Rregulli i dytë është që xhinset të lahen gjithmonë të kthyera mbrapsht. Para se t’i fusni në rrobalarëse, mbyllni zinxhirin, pullat dhe kapëset.
Kjo ndihmon që pjesa e jashtme të fërkohet më pak gjatë larjes dhe që ngjyra të ruhet më gjatë.
Mos i përzieni xhinset e errëta me rroba të çelëta
Rregulli i tretë është të shmangni larjen e xhinseve të errëta me rroba të çelëta, sidomos në larjen e parë.
Xhinsi i errët mund të lëshojë ngjyrë dhe t’ju krijojë problem me rrobat e tjera.
Sa shpesh duhet të lahen xhinset?
Kjo është një pyetje për të cilën diskutohet prej vitesh. Natyrisht, higjiena personale është më e rëndësishmja. Si çdo rrobë tjetër, edhe xhinset mbledhin baktere, qeliza të vdekura të lëkurës, djersë dhe aroma të pakëndshme.
Nëse i vishni çdo ditë, këshillohet të lahen së paku një herë në javë. Megjithatë, eksperti i larjes së rrobave, Patrick Richardson, thotë se idealisht xhinset mund të lahen pas nëntë ose dhjetë veshjeve, mundësisht me dorë dhe në ujë të vakët.
Sigurisht, kjo varet edhe nga koha që keni në dispozicion dhe nga mënyra se si i përdorni.
Mos i thani në radiator ose në diell të fortë
Rregulli i pestë lidhet me tharjen. Shmangni tharjen e xhinseve mbi radiator, në diell të drejtpërdrejtë ose në tharëse, përveç rasteve kur etiketa e lejon qartë.
Temperaturat e larta rrisin rrezikun e tkurrjes dhe deformimit të materialit. Prandaj, kur është e mundur, tharja në ajër të pastër mbetet zgjidhja më e mirë.
Me pak kujdes, xhinset tuaja të preferuara mund ta ruajnë më gjatë ngjyrën, formën dhe butësinë, pa u shndërruar pas disa larjeve në një rrobë të ngushtuar, të zbehur dhe të ashpër. /Telegrafi/