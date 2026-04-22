Rrjeti i lidhur me Vuçiqin dhe Veselinoviqin nën hetim nga FBI për pastrim parash në SHBA
Një raport i organeve të hetuesisë në SHBA zbulon një rrjet të dyshuar kriminal transnacional, i cili sipas gjetjeve operon midis Beogradit dhe shtetit amerikan të Illinois, duke përdorur sektorin e transportit rrugor si mekanizëm për pastrimin e parave.
Në qendër të këtij hetimi është kompania Super Ego Holding, e cila sipas raportit po hetohet nga FBI dhe FMCSA për përfshirje në skemën e njohur si “Chameleon Carriers” (Transportuesit Kameleonë).
Sipas raportit, kjo skemë përfshin kompani që grumbullojnë shkelje të rënda sigurie dhe gjoba, më pas mbyllen formalisht dhe rihapen me emra të rinj dhe numra të pastër regjistrimi në Departamentin Amerikan të Transportit, duke shmangur kështu mbikëqyrjen federale.
Hetimet e raportuara nga media amerikane, përfshirë emisionin 60 Minutes, përfshijnë akuza për mashtrim të shoferëve, manipulim të pajisjeve elektronike të regjistrimit (ELD), shmangie të standardeve të sigurisë dhe vjedhje të pagave përmes kontratave të qirasë.
Sipas dëshmive të sinjalizuesve, ish-punonjës në qendrat operative në Beograd kanë deklaruar se stafi trajnohej për të shfrytëzuar shoferët në SHBA, duke i detyruar të punonin deri në 18 orë në ditë dhe duke u marrë një pjesë të konsiderueshme të të ardhurave.
Raporti thekson se Super Ego Holding mund të ketë funksionuar jo vetëm si kompani logjistike, por edhe si një “lavatriçe” për fonde të krijuara nga korrupsioni dhe aktivitete të paligjshme në Ballkan.
Hetimi thekson se kompania është e lidhur me rrjete të dyshuara që përfshijnë figura nga Serbia, përfshirë Andrej Vuçiq, vëllain e presidentit Aleksandar Vuçiq, si dhe biznesmenin Zvonko Veselinoviq, i cili është sanksionuar nga Departamenti i Thesarit i SHBA-së.
Raporti sugjeron se Andrej Vuçiq mund të ketë rol kyç si “pronar në hije” dhe ndërmjetës politik që siguron rrjedhën e kapitalit, ndërsa Veselinoviq dyshohet se ofron mbështetje logjistike dhe financiare për operacionet.
Gjithashtu përmenden kompani të tjera si Floyd Inc dhe Kordun Express, të cilat dyshohet se përdoren si kompani “shell” për të fshehur pronësinë reale dhe për të lehtësuar skemat e “transportuesve kameleonë”.
Sipas raportit, rrjeti përdor disa mekanizma për të integruar kapitalin e paligjshëm në ekonominë amerikane:
Mbyllja dhe rihapja e kompanive me identitete të reja për të shmangur ndëshkimet;
Manipulimi i pajisjeve ELD për të tejkaluar kufijtë ligjorë të punës;
Kontrata “lease-to-own” që i mbajnë shoferët në borxhe të vazhdueshme;
Vjedhja e pagave përmes tarifave të fshehura.
Një pjesë e rëndësishme e operacioneve, sipas raportit, koordinohet nga Beogradi, ku ndodhen qendrat operative dhe menaxhimi i rrjedhave financiare.
Ndërlidhja me fondet publike dhe Kosovën
Raporti ngre gjithashtu dyshime mbi përdorimin e fondeve publike nga Serbia, veçanërisht ato të destinuara për Kosovën.
Presidenti serb Aleksandar Vuçiq ka deklaruar se Serbia ndan çdo vit nga 700 deri në 820 milionë euro për Kosovën, por pa dhënë detaje të sakta mbi shpërndarjen e këtyre fondeve.
Mungesa e transparencës ka nxitur dyshime në opinionin publik dhe te analistët se një pjesë e këtyre mjeteve mund të devijohet përmes kanaleve joformale dhe të përfundojë në skema financiare ndërkombëtare, përfshirë sektorin e transportit në SHBA.
Raporti i referohet gjithashtu të dhënave të zbardhura nga platforma e koduar Sky ECC, të cilat pretendohet se tregojnë lidhje mes strukturave politike dhe rrjeteve kriminale.
Sipas këtyre të dhënave, ekziston një simbiozë mes interesave të Partisë Progresive Serbe dhe aktiviteteve ekonomike të dyshimta, ku kompanitë satelite përdoren për të shmangur sanksionet dhe për të transferuar kapital jashtë vendit.
Megjithatë, fakti që FBI po zhvillon hetime tregon për një shqyrtim të thelluar të aktiviteteve të kompanisë dhe lidhjeve të saj ndërkombëtare.
Çështja konsiderohet me rëndësi të lartë për shkak të implikimeve në korrupsion, krim të organizuar dhe ndikim politik në bizneset transatlantike.
Raporti përshkruan një rrjet kompleks që ndërthur politikën, biznesin dhe krimin e organizuar, duke përdorur sektorin e transportit si kanal për pastrimin e parave.
Ndërkohë që hetimet janë në zhvillim, ekspertët paralajmërojnë se raste të tilla tregojnë se si kapitali i paligjshëm nga rajoni i Ballkanit mund të depërtojë në tregjet perëndimore, duke krijuar sfida serioze për sistemet financiare dhe institucionet e sigurisë ndërkombëtare./The Geopos/