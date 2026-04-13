Rrjedhje të dhënave për One UI 9, shiriti i kërkimit të cilësimeve - sugjerime për editim dhe ndryshime në ndërfaqen e përdoruesit
Lëshimi i ardhshëm i madh i softuerit të Samsung, One UI 9, pritet të debutojë së bashku me gjeneratën e ardhshme të pajisjeve të palosshme rreth korrikut të këtij viti.
Ndërsa lëshimi është ende pak kohë larg, disa rrjedhje të hershme na kanë dhënë tashmë një pamje të asaj që të presim, transmeton Telegrafi.
Me One UI 9, Samsung mund të modifikojë disa zona të sistemit, të përmirësojë animacionet dhe të shkojë drejt një ndërfaqeje më të pastër dhe më të rafinuar.
Duke filluar me editimin e fotove, One UI 9 mund të prezantojë sugjerime editimit të mundësuara nga IA. Editimi mund të shfaqë sugjerime inteligjente bazuar në imazhin e zgjedhur.
Në shembullin e parë, fusha e futjes shfaqet e zgjeruar, me tableta të vogla sugjerimesh sipër saj. Këto mund t'i ndihmojnë përdoruesit të aplikojnë shpejt ndryshimet pa pasur nevojë të bëjnë asgjë manualisht.
Duke kaluar te aplikacioni Cilësimet, Samsung mund të përmirësojë animacionet, veçanërisht në shiritin e kërkimit. Tani duket se zgjerohet dhe paloset pa probleme kur e prekni.
Ndërsa ndryshimi nuk është shumë dramatik, ai ende ndihet si një hap përpara krahasuar me One UI 8.5. Sjellje e ngjashme mund të vijë edhe në zona të tjera si kërkimi i Sirtarit të Aplikacioneve, por kjo nuk është konfirmuar ende.
Seksioni Rreth telefonit gjithashtu mund të ridizajnohet. Më parë, Samsung tregoi një imazh të madh të pajisjes në krye, me detajet e listuara më poshtë.
Me One UI 9, paraqitja mund të ndryshojë në një dizajn më kompakt. Imazhi i telefonit mund të zhvendoset në pjesën e sipërme majtas, me detaje kyçe si emri i pajisjes, numri i modelit dhe numri serial të vendosura pranë tij.
Informacione shtesë, si IMEI dhe numri i telefonit, do të shfaqen më poshtë. Kjo e bën faqen më të pastër dhe më të lehtë për t’u lexuar me një shikim.
Në përgjithësi, Samsung duket se përqendrohet në rafinimin e përvojës në vend që të bëjë ndryshime të mëdha. Kompania mund të heqë përshkrimet e panevojshme, të përmirësojë paraqitjet dhe të përmirësojë animacionet për ta bërë ndërfaqen të ndihet më e lëmuar dhe më e organizuar.
Megjithatë, ky është ende informacion i hershëm. Duhet të kemi një pamje më të qartë sapo të fillojë programi beta i One UI 9. /Telegrafi/