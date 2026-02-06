Rritja e pagave për 40 për qind, SPOGJ javën e ardhshme sërish do të ketë takim me përfaqësuesit e Qeverisë
Për 95 për qind të organizatave sindikale është pranuar marrëveshja me Qeverinë për rritjen e pagave për 40 për qind, informojnë nga Sindikata.
“Pas deklaratave të të gjitha organizatave sindikale, Sindikata e SPOGJ javën e ardhshme do të mbajë një takim pune me përfaqësuesit e Qeverisë, në të cilin do të dakordësohet për fushëveprimin dhe kushtet e marrëveshjes kolektive” thuhet në kumtesën e SPOGJ.
Dje, kryetari i SPOGJ, Trpe Deanoski, pas takimit me kryeministrin Hristijan Mickoski, tha se Qeveria e ka pranuar kërkesën e SPOGJ, por jo të plotë, dhe se është e rëndësishme që është rënë dakord për të paguar shtesa në paga për punonjësit në administratën shtetërore dhe gjyqësorin.
“Siç e njoftuam vitin e kaluar, ato do të jenë për disa vite, në 3 këste, 8 përqind secila, për fat të keq, jo 10. Do ta përsëris, për fat të keq, nuk i morëm vitin e kaluar, megjithatë, Qeveria ka pranuar t’i paguajë që tani e tutje, duke filluar nga marsi, përmes një metode në të cilën të gjitha institucionet nga administrata shtetërore dhe gjyqësori, domethënë gjykatat, prokuroritë… do të duhet të nënshkruajnë marrëveshje kolektive individuale për të marrë këtë të drejtë”, tha Deanoski.
Ai shpjegoi se që kjo të realizohet, teksti i këtyre marrëveshjeve kolektive duhet të përgatitet së bashku me përfaqësuesit e Qeverisë dhe Sindikatës. Më pas, marrëveshjet duhet të hidhen në votim para organeve dhe trupave të Sindikatës.
Ai theksoi se nëse anëtarët i pranojnë marrëveshjet, do të mundet menjëherë të vazhdohet me nënshkrimin e tyre.
SPOGJ dje përmes kumtesës informon se rritja e pagave për të gjtihë të punësuarit në administratë dhe gjyqësor është më e madhe nga rritja tashmë e siguruar me Marrëvehsjen e përgjithshme kolektive për sektorin publik si e drejtë më e favorshme për punonjësit.
“Përveç kësaj, në llogaritjen e pagave të punonjësve, paga minimale mbetet një komponent i pagës, lufta për rritjen e pagës minimale për të gjithë punëtorët vazhdon derisa ajo të rritet, dhe me të edhe rritja e pagave të të gjithë punëtorëve që kanë pagën minimale në llogaritjen e pagës së tyre. Pagat në njësitë e vetëqeverisjes lokale mund të rriten përmes lidhjes së marrëveshjeve kolektive individuale”, thuhet në kumtesën nga SPOGJ.
Mickoski e vlerësoi takimin me SPOGJ-në si konstruktiv, duke theksuar se përfaqësuesve të Sindikatës u kanë prezantuar kushtet dhe rregullat për rritjen e pagave të administratorëve për 40 përqind, duke shtuar se tani pret një përgjigje prej tyre nëse e pranojnë propozimin nga Qeveria.