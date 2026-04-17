Rritja e çmimeve dhe mungesa e karburantit, Evropa përballet me anulime fluturimesh
Linjat ajrore mund të detyrohen të fillojnë anulimin e fluturimeve drejt Evropës në fund të majit për shkak të mungesës së karburantit për aeroplanë, ndërsa qeveritë duhet të fillojnë të përgatisin një plan në rast se aeroportet duhet të kufizojnë furnizimin me karburant, sipas një grupi prej më shumë se 300 kompanish të aviacionit.
“Deri në fund të majit mund të fillojmë të shohim disa anulime në Evropë për shkak të mungesës së karburantit për aeroplanë. Kjo po ndodh tashmë në disa pjesë të Azisë”, tha Willie Walsh, drejtor i përgjithshëm i Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror.
“Është e rëndësishme që autoritetet të kenë plane të komunikuara mirë dhe të koordinuara mirë në rast se racionimi bëhet i nevojshëm”, shtoi ai.
Të enjten, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë tha se Evropa kishte vetëm rreth gjashtë javë karburant për aeroplanë derisa të përballej me mungesë.
Walsh, në deklaratën e tij, e quajti këtë vlerësim “shqetësues”.
Bëhet e ditur se fakti që industria e linjave ajrore po bën thirrje për një plan për t’u përgatitur për mungesa të konsiderueshme të karburantit tregon realitetin e zymtë me të cilin përballen linjat ajrore nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit.
Çmimi i karburantit është dyfishuar pothuajse gjatë luftës me Iranin.
Rreth 20% e karburantit të aeroplanëve në botë zakonisht kalon nëpër Ngushticën e Hormuzit, 69% e të cilit dërgohet në Evropë, sipas Kpler.
Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Holanda janë veçanërisht të varura nga karburanti i aeroplanëve të Lindjes së Mesme.
Edhe pse Shtetet e Bashkuara janë më të izoluara nga ndërprerjet e furnizimit në rajon, karburanti i aeroplanëve tregtohet në një treg global dhe linjat ajrore, përfshirë United, kanë filluar tashmë të anulojnë fluturimet verore për të kompensuar rritjen e çmimeve. /Telegrafi/