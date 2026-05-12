“Rrënjë të thella, duke shikuar drejt së ardhmes", Juventusi zbulon fanellën e re për sezonin 2026/27
Klubi italian, Juventusi ka zbuluar fanellën e parë apo atë që njihet si fanella e shtëpisë për sezonin 2026/27, e përshkruar si një ' interpretim bashkëkohor i vijave të famshme vertikale bardh e zi'.
Fanella për edicionin e ri përmban një jakë polo, të frymëzuar nga bluzat ikonike të së kaluarës, dhe është e përfunduar me detaje ari që theksojnë stemën e klubit, logon e Adidas-it dhe numrat e lojtarëve.
Seti plotësohet nga çorape dhe pantallona të shkurtra të bardha dhe është tashmë i disponueshëm në dyqanet fizike dhe online.
Njoftimi zyrtar erdhi pikërisht nga faqet zyrtare të klubit bardhezi, i cili dha edhe detaje mbi dizajnin dhe shumëçka tjetër.
black. white. gold. Juventus 🔥🤍🖤
introducing the Juventus Home Jersey 26/27, available now.
🔗 https://t.co/ilSLi58Wdc pic.twitter.com/958CLUJGGy
— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) May 12, 2026
“Rrënjë të thella, duke shikuar drejt së ardhmes. Juventusi dhe Adidas sot zbuluan fanellën e re të shtëpisë për sezonin 2026/27, një fanellë që riinterpreton simbolet historike të klubit përmes një këndvështrimi modern dhe të rafinuar”.
“Zemra e fanellës së re është një interpretim bashkëkohor i vijave të famshme vertikale bardh e zi. Për sezonin e ri, dizajni luan me saktësi gjeometrike dhe hapësira të pastra, duke ofruar një shprehje të guximshme dhe të sigurt. Një referencë e drejtpërdrejtë ndaj historisë së klubit tonë me energjinë moderne të përsosur për sfidat e futbollit bashkëkohor".
“Ngritja e dizajnit të fanellës është rikthimi i jakës klasike të polos, një element dallues i frymëzuar nga uniformat historike të veshura nga legjendat e Juventusit, një simbol i elegancës që ka dalluar gjithmonë historinë tonë. Estetikën e fanellës së re e plotësojnë zbukurimet delikate të arta që zbukurojnë stemën e klubit, logon e performancës adidas dhe numrat e lojtarëve", thuhet në njoftim. /Telegrafi/