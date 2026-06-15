Rregulli i ri në Kupën e Botës shkakton konfuzion, ylli i Ekuadorit reagon me zemërim
Një ndeshje e Kupës së Botës mes Ekuadorit dhe Bregut të Fildishtë tërhoqi vëmendjen për shkak të zbatimit të një rregulli të ri, i cili shkaktoi konfuzion në fushë.
Në qendër të ngjarjes ishte mesfushori i Ekuadorit dhe i Chelseat, Moisés Caicedo, i cili u bë një nga lojtarët e parë që iu nënshtrua kësaj rregulloreje të re.
Reagimi i Caicedos ndaj rregullit të 60 sekondave
Gjatë pjesës së parë, pasi mori ndihmë mjekësore në fushë, Caicedo u detyrua të qëndronte jashtë lojës për të paktën 60 sekonda, në përputhje me rregullat e reja të turneut.
Mesfushori 24-vjeçar dukej se nuk ishte i informuar për këtë ndryshim dhe reagoi me habi e pakënaqësi ndaj ndihmësgjyqtarit, duke mos kuptuar pse nuk po lejohej të rikthehej menjëherë në fushë.
Rregulli i ri është pjesë e një sërë masash të vendosura për të luftuar humbjen e kohës gjatë ndeshjeve. Megjithatë, ai parashikon disa përjashtime. Për shembull, nëse një lojtar është faulluar dhe kundërshtari ndëshkohet me karton të verdhë ose të kuq, lojtari i dëmtuar mund të rikthehet në lojë pa pritur 60 sekondat e detyrueshme.
😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/FZMx5IlLhy https://t.co/16hAC6Ezwr
— CFChris. (@EmenaIo) June 14, 2026
Kush është Moisés Caicedo?
Moisés Caicedo e nisi karrierën e tij profesionale te klubi ekuadoras Independiente del Valle. Në vitin 2021 ai u transferua te Brighton & Hove Albion, ku spikati shpejt me paraqitjet e tij të shkëlqyera.
Performancat e tij tërhoqën interesin e klubeve më të mëdha evropiane dhe në verën e vitit 2023 ai u transferua te Chelsea FC për rreth 116 milionë euro, një nga transferimet më të shtrenjta në historinë e futbollit anglez.
Që prej mbërritjes në Londër, Caicedo ka vazhduar të konfirmojë cilësitë e tij, duke u renditur ndër mesfushorët më të vlerësuar në Ligën Premier. Sipas vlerësimeve të fundit të Transfermarkt, vlera e tij në treg llogaritet rreth 100 milionë euro. /Telegrafi/