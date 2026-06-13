Rregulli i ri i VAR-it përdoret në ndeshjen SHBA-Paraguai, shikuesit dhe lojtarët mbeten të hutuar
Fuqitë e reja të VAR-it u zbuluan në ndeshjen Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Paraguait mëngjesin e sotëm (e shtunë).
Gjyqtari Danny Makkelie i dha karton të verdhë mbrojtësit amerikan Tim Ream për një faull ndaj Miguel Almiron, por dhoma e VAR-it ndërhyri dhe kërkoi një rishikim të videos për shkak të "identitetit të gabuar".
Shumë tifozë u hutuan nga situata dhe me qindra komente u shfaqën në mediat sociale duke pyetur se çfarë kishte ndodhur.
Tim Ream conceded a free-kick and was shown a yellow card for his 'challenge' on Paraguay's Miguel Almiron.
After the free-kick was taken, referee Danny Makkelie was sent to the screen by the VAR and overturned his decision, rescinding Ream's caution and instead booking Almiron,… pic.twitter.com/JhbOSEZI2G
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 13, 2026
Konkretisht, konfuzioni lindi sepse më parë sistemi VAR mund të thërriste një gjyqtarët për "identitet të gabuar", por kjo vlente për rastet e rralla në të cilat një gjyqtar do të ngatërronte dy lojtarë nga i njëjti ekip dhe do t'i jepte të gabuarit një karton të verdhë ose një përjashtim.
Duke filluar nga kjo Kupë Bote, përkufizimi i "identitetit të gabuar" është zgjeruar.
Rregullat tani thonë: “Nëse një lojtar ndëshkohet ose përjashtohet dhe shkelja është kryer në fakt nga skuadra kundërshtare, vendimi mund të përmbyset”.
Almiron dived and was awarded a free kick and Tim Ream was booked for a foul.
Then, VAR stepped in for a “MISTAKEN IDENTITY” check
And VAR overturned Ream’s yellow card, and transferred the yellow card to Almiron😭😭😭 pic.twitter.com/3htmEUzhYq https://t.co/ZKYK4SpWEO
— AB⚕ (@AbsoluteBruno) June 13, 2026
Në këtë shembull të veçantë, gjyqtarët në dhomën e VAR-it arritën në përfundimin se "faulli" nuk ishte kryer nga Ream, por nga Almiron. Nuk kishte asnjë kontakt midis Ream dhe Almiron, dhe Almiron u rrëzua dhe simuloi.
Edhe kjo bie brenda përkufizimit të një faulli në këtë rast, kështu që Makkelie u thirr për të shqyrtuar videon dhe në fund ai e përmbysi kartonin për Ream dhe ia dha Almiron, i cili gjithashtu nuk kishte idenë se çfarë po ndodhte dhe si kishte marrë papritur një karton. /Telegrafi/