Rrahje mes tre personave në Ferizaj për pronë, konfiskohet edhe një armë
Një rast i lëndimit të lehtë trupor është raportuar në fshatin Doganaj të Ferizajt, ku tre persona janë përfshirë në një përleshje fizike pas një mosmarrëveshjeje.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur më 18 prill 2026 rreth orës 07:30, ku pas një konflikti verbal lidhur me çështje pronësore, tre të dyshuar meshkuj kosovarë janë rrahur mes vete.
Si pasojë e përleshjes, të tre personat kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë pranuar trajtim mjekësor. Pas kësaj, ata janë intervistuar nga organet e rendit lidhur me rastin.
Gjatë kontrollit të realizuar në shtëpinë e njërit prej të dyshuarve, policia ka gjetur dhe sekuestruar një pistoletë me 15 fishekë.
Me vendim të prokurorit, rasti është proceduar në procedurë të rregullt, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave vazhdojnë. /Telegrafi/