Ronaldo tha diçka para penalltisë kundër Kroacisë, ka dy teori rreth asaj që shqiptoi portugezi
Cristiano Ronaldo e ka gjetur veten përsëri në qendër të vëmendjes pasi shënoi një penallti kundër Kroacisë në fazën e 1/16-tës së Kupës së Botës, por këtë herë për një detaj që shumë veta e kanë humbur.
Konkretisht, kamerat kapën portugezin e famshëm duke folur me vete në heshtje disa sekonda para se të gjuhej penalltia, dhe pamjet u bënë shpejt virale dhe ngjallën teori të ndryshme në mediat sociale.
Teoria e vetë-motivimit
Sipas teorisë më të përhapur, Ronaldo shqiptoi fjalët portugeze "Vais marcar", që përkthehet si "Do të shënosh".
Shumë besojnë se ai po përpiqej të motivonte dhe inkurajonte veten para një prej gjuajtjeve më të rëndësishme të ndeshjes.
Did Ronaldo recite Bismillāh before taking a penalty for Portugal? pic.twitter.com/t4Nt6WinS4
— • (@Alhamdhulillaah) July 3, 2026
Supozimi i dytë
Një tjetër teori ka dalë në pah se portugezi tha "Bismilah", që do të thotë "Në emër të Zotit".
Disa media të huaja e kanë lidhur këtë teori me kohën kur ai luante për klubin saudit Al-Nassr, ku dyshohet se ai filloi ta përdorte këtë frazë përpara se të merrte një pushim.
🚨🚨| Cristiano Ronaldo says "𝐁𝐈𝐒𝐌𝐈𝐋𝐋𝐀𝐇" twice before the penalty kick…meaning "In the name of Allah/God" 🙏pic.twitter.com/XedrDbauTp
— Goals Side (@goalsside) July 3, 2026
Megjithatë, ky supozim ka shkaktuar reagime të ndara. Duke pasur parasysh që Ronaldo njihet si i krishterë, shumë besojnë se ka më shumë të ngjarë që këto të jenë fjalë inkurajimi në gjuhën e tij amtare, sesa një lutje islame. /Telegrafi/