Ronaldo la një mesazh në rrjetet sociale pasi bashkëlojtarët e Portugalisë filluan ta bojkotonin
Cristiano Ronaldo përdori rrjetet sociale pasi u kritikua ashpër pas ndeshjes së parë të Portugalisë në Kupën e Botës, ku luajtën baras 1-1 kundër Republikës Demokratike të Kongos dhe një pjesë e publikut e gjykoi performancën e CR7 si shumë individualiste.
Postimi i tij në Instagram erdhi pasi fjalët e Joao Neves shkaktuan një sërë reagimesh. Mesfushori portugez foli për rolin e Ronaldos në ekip dhe theksoi se tani trajtohet si çdo anëtar tjetër i ekipit kombëtar.
"E dimë çfarë ka bërë ai për ekipin tonë kombëtar, por në këtë pikë si ai ashtu edhe të gjithë të tjerët e shohin atë thjesht si një tjetër shok skuadre që vjen për të ndihmuar. Ai nuk është ndryshe nga të tjerët dhe do të kontribuojë si të gjithë të tjerët", tha Neves.
Shumë e interpretuan deklaratën e tij si mungesë respekti ndaj Ronaldos, njërit prej futbollistëve më të mëdhenj në histori. Ronaldo postoi një foto në ‘storyn’ e tij që të kujton karrierën e tij të shkëlqyer dhe shkroi: “Përqendrohu në atë që mund të kontrollosh”.
Kapiteni portugez më pas postoi një foto të ekipit kombëtar me mesazhin: "Gjithmonë të bashkuar".
Kujtojmë që Ronaldo e ka gjetur veten në qendër të debatit publik, me vendin e tij në formacionin titullar të ekipit kombëtar në fokus.
Opinionet janë të ndara ashpër. Ndërsa disa besojnë se trajneri Roberto Martinez nuk duhej t'i kishte dhënë sulmuesit të Al Nassr minuta të plota, të tjerë kërkojnë respekt për legjendën më të madhe të futbollit portugez dhe madje akuzojnë shokët e tij të ekipit për bojkot.
Thashethemet rreth karakterit të Ronaldos nuk janë të reja në Portugali, por disa nga kritikat e bëra ditët e fundit kanë qenë të paimagjinueshme.
Nuno Saraiva, një kolumnist për gazetën A Bola, botoi një artikull me titull "Faleminderit për gjithçka, Cristiano. Tani është koha të largohesh!", në të cilin ai bën thirrje për të kthyer një faqe të re dhe pretendon se sulmuesi Al Nassr ka humbur statusin e referencës kryesore në ekipin kombëtar.
Një karrierë që është e vështirë të përsëritet
Ronaldo ka fituar gjithçka të mundshme në nivel klubesh, duke luajtur për Sporting, Manchester United, Real Madrid dhe Juventus, në një karrierë që është e vështirë të përsëritet dhe në të cilën ai është afër shënimit të golit të tij të 1000-të. Sulmuesi 41-vjeçar është aktualisht anëtar i Al Nassr në Arabinë Saudite.
Si lojtar i ekipit kombëtar, pesë herë futbollisti më i mirë në botë luajti 229 ndeshje për Portugalinë, duke shënuar 143 gola dhe duke dhënë 46 asistime. /Telegrafi/