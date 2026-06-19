Boateng: Nëse Ronaldo do të ishte lojtar ekipi, ai do të rrinte në stol
Kevin-Prince Boateng i ka bërë thirrje Cristiano Ronaldos të tërhiqet nga formacioni titullar i ekipit kombëtar portugez në favor të lojtarëve më të rinj, dhe kjo pasi Portugalia luajti vetëm baras 1-1 kundër RD Kongos në hapjen e Kupës së Botës.
Performanca e Ronaldos në Hjuston të mërkurën, ku ai vendosi një rekord si lojtari më i vjetër në fushë që ka filluar një ndeshje të Kupës së Botës, u vlerësua frustruese pasi ai nuk arriti të shënonte asnjë goditje në portë.
Ish-lojtari i kombëtares ganeze tha se prania e Ronaldos e pengon Portugalinë të arrijë potencialin e saj të plotë dhe se skuadra funksionon më mirë pa të. Boateng beson se Ronaldo e ka kaluar kulmin e tij dhe duhet të futet në lojë në 15-20 minutat e fundit të ndeshjes në vend që të jetë titullar.
“A mund të jem i sinqertë? Nëse Ronaldo do të ishte një lojtar i vërtetë ekipi, ai do të tërhiqej dhe do t'i linte lojtarët e rinj të zhvilloheshin, sepse Portugalia është një ekip më i mirë pa të”, ka thënë fillimisht Boateng.
“Ka shumë presion kur ai është në mesfushë sepse të gjithë duan t'ia pasojnë topin. E kuptoj këtë. Kam luajtur me lojtarë të shkëlqyer si ai. Gjithmonë duhet të përqendrohesh tek ai dhe ta lësh të shënojë. E di që ai po ndjek rekorde. Ai i ka thyer të gjitha”.
“Ne ishim tifozë të mëdhenj të tij. Por nëse Portugalia dëshiron të ketë një shans për të shkuar larg, besoj se Ronaldo duhet të tërhiqet, t'i lërë të tjerët të luajnë dhe të hyjë në fushë për 15-20 minutat e fundit”.
“Sepse në fund të fundit, po arrijmë moshën ku nuk mund të luajmë më në atë nivel. Dhe ato vite kanë ardhur për të, për të qenë i sinqertë", shtoi ish-mesfushori, i cili fitoi Serie A me Milanin dhe La Ligën me Barcelonën. /Telegrafi/