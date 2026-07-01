Ronaldo Koeman jep dorëheqjen pas eliminimit të Holandës
Ronald Koeman ka dhënë dorëheqjen nga posti i trajnerit të kombëtares së Holandës pas eliminimit të saj nga Kupa e Botës.
Ju kujtojmë se “Tulipanët” u mposhtën nga Maroku në fazën e 1/16-tës të Kupës së Botës, dhe Koeman e njoftoi vendimin e tij në rrjetet sociale.
"Mbrëmë mora vendimin për t'i dhënë fund mandatit tim si trajner i ekipit kombëtar holandez", shkroi Koeman, ekipi i të cilit u eliminua nga Maroku me penallti.
“Më dhemb që angazhimi im me Portokallinjtë po përfundon në këtë mënyrë. Ne të gjithë ëndërronim një Kupë Bote ku do të bënim histori. Nuk e arritëm këtë. Askush nuk është më i zhgënjyer se unë”.
“Si trajner, unë mbaj përgjegjësi. Gjithmonë e kam ndjerë dhe gjithmonë do ta ndiej", tha trajneri holandez ndër të tjera.
Në Kupën e Botës, Holanda fitoi grupin me shtatë pikë nga tre ndeshje, por më pas ngeci në pengesën e parë në fazën eliminatore. Ata luajtën 1-1 me Marokun dhe u eliminuan me penallti. /Telegrafi/