Romak Zeqiri kritika ndaj klubeve: Rinovoni kontratat, mos të ikin lojtarët të lirë
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, vjen analiza e gazetarëve të Telegrafit, të cilët diskutuan gjerësisht për zhvillimet aktuale në futbollin vendor dhe ndërkombëtar. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorëve zyrtarë Golden Eagle dhe Exfis.
Gazetari Romak Zeqiri, ka ngritur një shqetësim të madh lidhur me menaxhimin e kontratave te klubet kosovare të futbollit.
Ai ka akuzuar klubet se e fillojnë sezonin e ri me një presion të panevojshëm ndaj lojtarëve që kanë kontrata në vitin e fundit, duke krijuar një situatë të pafavorshme për të gjithë palët.
“Thuajse krejt klubet e kanë, domethënë pa asnjë frikë e nisin sezonin e ri kur e dinë që lojtarët kryesorë e kanë vitin e fundit”.
“Edhe 11 muaj ose edhe 10 muaj ju skadon kontrata, qysh po filloni ashtu? Domethënë në momentin që ti i bën lojtarit presion 12 muaj më herët, ose nënshkruaj ose nuk luan, asnjë lojtar nuk rrezikon”.
“Asnjë lojtar nuk rrezikon të qëndrojë një vit pa luajtur. A në momentin që i thua në shkurt ose në mars, a po nënshkruan apo nuk luan, secili pret”.
“Nuk është kjo sindromë me thonë veç te Prishtina, por është te krejt klubet. E kemi pa edhe Dritën vitin e kaluar, me dy shtyllat kryesore të mesfushës, Dabiqaj dhe Broja, po ata për fat të mirë të Dritës rinovuan”.
“Edhe pse ka pasur oferta, po atë po dua ta them, është një problem që ju ndodh të gjitha klubeve dhe po vazhdojnë duke e përsëritur”, ka thënë gazetari Romak Zeqiri.
