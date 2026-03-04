Rogerti me akuza ndaj Selin: Ti do vetëm burra me para
Në Big Brother VIP Albania 5, Rogert Sterkaj, po vazhdon me deklaratat e forta dhe akuzat ndaj banorëve të tjerë.
Ai edhe në ditën e sotme (e mërkurë) e ka sulmuar konkurrenten Selin Bollati.
"Ti do vetëm çuna me lekë, burrë me lekë", iu drejtua banores.
Rogerti në spektaklin e së martës u kritikua për gjuhën e përdorur ndaj Selin.
Këto deklarata të tij kanë bërë bujë edhe jashtë, e kanë marrë reagime të shumta.
Rogerti u largua nga formati të martën, por u kthye sërish, pas pak kohe nga veprimi që bëri.
I njëjti ka nisur një lojë të ashpër dhe se nuk e kursen askënd nga banorët. /Telegrafi/
