Rodri i kërkon falje Bernardo Silvës pas përplasjes në fund të ndeshjes: Ishte faji im
Spanja siguroi një vend në çerekfinalet e Kupës së Botës 2026, pasi mposhti Portugalinë me rezultat 1-0 në Dallas, falë golit të Mikel Merinos në minutën e parë të kohës shtesë.
Megjithatë, përveç kualifikimit dramatik të spanjollëve, vëmendje të madhe mori edhe përplasja mes dy ish-bashkëlojtarëve të Manchester Cityt, Rodrit dhe Bernardo Silvës.
Incidenti ndodhi në sekondat e fundit të takimit, kur Portugalia po kërkonte me ngulm golin e barazimit. Bernardo Silva humbi një mundësi të mirë me kokë, ndërsa menjëherë pas aksionit Rodri iu afrua dhe e goditi lehtë në kokë në shenjë ironie. Portugezi reagoi menjëherë i nervozuar dhe të dy shkëmbyen disa fjalë para vërshëllimës së fundit të gjyqtarit.
🗣️ Rodri: “Son pozisyondaki aşırı tepkimden dolayı Bernardo Silva’dan özür dilerim. Daha sakin olmalıydım.”pic.twitter.com/jb8GCes626
— L'Europe (@leuropefootball) July 6, 2026
Pamjet televizive nuk e shpjeguan plotësisht incidentin, por fotografitë e publikuara më vonë zbuluan se Rodri kishte festuar gabimin e ish-shokut të skuadrës, duke i buzëqeshur në fytyrë dhe duke i thënë disa fjalë, gjë që shkaktoi reagimin e Silvës.
Pas ndeshjes, mesfushori spanjoll pranoi se kishte gabuar dhe i kërkoi falje publikisht portugezit.
"I kërkoj falje Bernardo Silvës që festova gabimin e tij në fund të ndeshjes. Ishte faji im", deklaroi Rodri.
Situata mori edhe më shumë vëmendje për faktin se Rodri dhe Bernardo Silva kanë qenë bashkëlojtarë për vite me radhë te Manchester City, ku fituan një numër të madh trofesh.
Dyshja luajti ndeshjen e parë së bashku më 4 gusht 2019, në Community Shield ndaj Liverpoolit, ndërsa gjatë pesë sezoneve të kaluara ndanë fushën në plot 248 ndeshje. Këtë verë, Bernardo Silva u largua nga Manchester City për t'iu bashkuar Real Madridit, duke i dhënë fund një partneriteti shumë të suksesshëm.
Silva ishte dukshëm i zhgënjyer pas eliminimit të Portugalisë nga Kupa e Botës, ndërsa humbja e rastit në çastet e fundit vetëm sa i shtoi emocionet. Në këtë kontekst, gjesti i Rodrit u interpretua si i panevojshëm, gjë që vetë mesfushori spanjoll e pranoi duke kërkuar falje. /Telegrafi/