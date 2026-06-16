Rod Stewart anulon koncertin 40 minuta para fillimit, pastaj shihet në ndeshjen e Kupës së Botës
Legjenda e rockut, Rod Stewart, është përballur me kritika nga fansat pasi anuloi një koncert në Kaliforni për shkak të problemeve shëndetësore, por u pa vetëm një ditë më vonë duke udhëtuar për të ndjekur një ndeshje futbolli.
Këngëtari 81-vjeçar anuloi koncertin e planifikuar në San Diego vetëm 40 minuta para fillimit, duke njoftuar se vuante nga një infeksion i rrugëve të sipërme të frymëmarrjes dhe laringjiti.
Ai u kërkoi falje fansave dhe premtoi se koncerti do të riplanifikohej.
Outrage as Rod Stewart seen drinking at Scotland game - after canceling CA show just 40 minutes before it began https://t.co/tpDtEoan0Y pic.twitter.com/b8y934xd5F
— New York Post (@nypost) June 14, 2026
Megjithatë, reagimet shpërthyen kur Stewart publikoi një video ku shfaqej duke udhëtuar me avion privat drejt Bostonit për të ndjekur ndeshjen e Skocisë në Kupën e Botës, së bashku me djemtë e tij.
Pamjet e treguan atë në humor të mirë dhe duke bërë tifo nga tribunat.
Shumë fansa u zemëruan, duke vënë në dyshim gjendjen e tij shëndetësore dhe duke pyetur se si mund të udhëtonte dhe të merrte pjesë në një ngjarje sportive, ndërsa një natë më parë kishte deklaruar se nuk ishte në gjendje të performonte.
Përfaqësuesi i Stewart mbrojti artistin, duke theksuar se ai kishte qenë vërtet i sëmurë dhe kishte marrë trajtime intensive me steroide në përpjekje për të realizuar koncertin.
Sipas tij, gjendja e zërit të këngëtarit ishte përmirësuar vetëm pasi koncerti ishte anuluar. /Telegrafi/