Robotët po shkojnë drejt luftës, ata po testohen në Ukrainë
Startup-i amerikan Foundation Robotics thuhet se ka dërguar robotët e tij humanoidë Phantom MK1 në Ukrainë për testime në botën reale.
Qëllimi është të shihet se si këto makina performojnë në mjedise të rrezikshme së bashku me ushtarët njerëzorë.
Kompania gjithashtu po i përgatit robotët për përdorim të mundshëm në Pentagon, ku ata mund të ndihmojnë trupat në misione komplekse.
Bashkëthemeluesi i Foundation thotë se kompania është në kontakt të ngushtë me Departamentin e Mbrojtjes të SHBA-së.
Një përdorim i mundshëm që po diskutohet është mbështetja e patrullave përgjatë kufirit jugor të SHBA-së.
Testimi në Ukrainë mund të ndihmojë në formësimin e mënyrës se si robotët humanoidë ushtarakë do të vendosen në të ardhmen. /Telegrafi/
