Juventusi po kërkon përforcime për sezonin e ardhshëm dhe midis emrave që po merren në konsideratë në Torino është ideja e sjelljes së Ardon Jasharit nga rivalët e tyre, Milani.

Trajneri Luciano Spalletti dëshiron të forcojë mesfushën me një tjetër organizator për t'u bashkuar me Manuel Locatellin dhe 23-vjeçari shqiptar është një nga opsionet.

Sipas Gazzetta dello Sport, ndërsa Spalletti është i përqendruar në fund të sezonit dhe derbin e së dielës në San Siro, bordi i klubit tashmë po punon për të krijuar një skuadër për të sulmuar Scudetton.

Plani i Spallettit për Juventusin

Ish-trajneri i Italisë dëshiron të krijojë një Juventus më me përvojë në të ardhmen, me më shumë karizëm, por edhe cilësi teknike dhe organizim në mesfushë.

Ndërsa Alisson i Liverpoolit është një opsion gjithnjë e më konkret për pozicionin e portierit, dhe Bernardo Silva i Manchester City mbetet një dëshirë e madhe, Spalletti shprehu gjithashtu nevojën për të dyfishuar pozicionin e "organizatorit të lojës".

Juventusi synon Alissonin, portieri i Liverpoolit i jep “dritën jeshile”

Kërkimi nuk është për një zëvendësim Locatellin, i cili së fundmi ia zgjati kontratën, por për një lojtar që të luajë përkrah tij. Është e preferueshme që të mos jetë një lojtar me të njëjtat karakteristika si kapiteni, në mënyrë që të sigurohen variacione taktike. Locatelli është bërë i domosdoshëm në formacionin aktual 4-2-3-1, ku ai ndan mesfushën me Khephren Thuram.

Juventusi do të fillojë nga kjo bazë në verë, por për sezonin e ardhshëm ata po shqyrtojnë gjithashtu një përmirësim në një sistem 4-3-3, dhe Jashari përshtatet këtu si një opsion për një organizator të tërhequr përpara mbrojtjes.

Mundësi për shkak të situatës së Jasharit

Juventusi e kishte ndjekur Jasharin sezonin e kaluar kur ai luante për Club Brugge, por Milani ishte më i shpejtë dhe pas një sage të gjatë vere siguroi reprezentuesin zviceran për 34 milionë euro plus bonuse.

Transferimi u mbështet fuqimisht nga drejtori sportiv Igli Tare. Megjithatë, për Jasharin pasoi një periudhë e pafat. Pas vetëm disa seancave stërvitore, ai pësoi një dëmtim serioz të fibulës.

Pushimi i gjatë ngadalësoi përshtatjen e tij dhe e detyroi trajnerin Allegri të riorganizonte mesfushën, duke e vendosur Luka Modricin si organizatorin kryesor të lojës. Si rezultat, Jashari ka luajtur vetëm 13 ndeshje këtë sezon, duke grumbulluar gjithsej 657 minuta në Serie A dhe Kupën e Italisë, ndërsa kaloi 15 ndeshje në stol. Minutat e tij të kufizuara kanë tërhequr vëmendjen e Juventusit.

Në Torino, ata vlerësojnë se ideja e transferimit mund të bëhet konkrete nëse Modric qëndron në Milano për një vit tjetër, dhe Jashari vendos të kërkojë një mesfushë të re me më shumë mundësi për të luajtur. /Telegrafi/

