Rivali i madh italian dëshiron t’ia rrëmbej Milanit mesfushorin Ardon Jashari
Juventusi po kërkon përforcime për sezonin e ardhshëm dhe midis emrave që po merren në konsideratë në Torino është ideja e sjelljes së Ardon Jasharit nga rivalët e tyre, Milani.
Trajneri Luciano Spalletti dëshiron të forcojë mesfushën me një tjetër organizator për t'u bashkuar me Manuel Locatellin dhe 23-vjeçari shqiptar është një nga opsionet.
Sipas Gazzetta dello Sport, ndërsa Spalletti është i përqendruar në fund të sezonit dhe derbin e së dielës në San Siro, bordi i klubit tashmë po punon për të krijuar një skuadër për të sulmuar Scudetton.
Gazzetta : La #Juve pense à Ardon Jashari pour son milieu de terrain et accélère pour Bernardo Silva. Nouveaux contacts avec Jorge Mendes, le Portugais est séduit par le projet mais il souhaite rester focus sur la fin de saison avec City. Son rêve est le Barça, attention… pic.twitter.com/BFknOs4S6m
— Guillaume Pacini (@Guillaumemp) April 24, 2026
Plani i Spallettit për Juventusin
Ish-trajneri i Italisë dëshiron të krijojë një Juventus më me përvojë në të ardhmen, me më shumë karizëm, por edhe cilësi teknike dhe organizim në mesfushë.
Ndërsa Alisson i Liverpoolit është një opsion gjithnjë e më konkret për pozicionin e portierit, dhe Bernardo Silva i Manchester City mbetet një dëshirë e madhe, Spalletti shprehu gjithashtu nevojën për të dyfishuar pozicionin e "organizatorit të lojës".
Kërkimi nuk është për një zëvendësim Locatellin, i cili së fundmi ia zgjati kontratën, por për një lojtar që të luajë përkrah tij. Është e preferueshme që të mos jetë një lojtar me të njëjtat karakteristika si kapiteni, në mënyrë që të sigurohen variacione taktike. Locatelli është bërë i domosdoshëm në formacionin aktual 4-2-3-1, ku ai ndan mesfushën me Khephren Thuram.
Juventusi do të fillojë nga kjo bazë në verë, por për sezonin e ardhshëm ata po shqyrtojnë gjithashtu një përmirësim në një sistem 4-3-3, dhe Jashari përshtatet këtu si një opsion për një organizator të tërhequr përpara mbrojtjes.
Mundësi për shkak të situatës së Jasharit
Juventusi e kishte ndjekur Jasharin sezonin e kaluar kur ai luante për Club Brugge, por Milani ishte më i shpejtë dhe pas një sage të gjatë vere siguroi reprezentuesin zviceran për 34 milionë euro plus bonuse.
Transferimi u mbështet fuqimisht nga drejtori sportiv Igli Tare. Megjithatë, për Jasharin pasoi një periudhë e pafat. Pas vetëm disa seancave stërvitore, ai pësoi një dëmtim serioz të fibulës.
Pushimi i gjatë ngadalësoi përshtatjen e tij dhe e detyroi trajnerin Allegri të riorganizonte mesfushën, duke e vendosur Luka Modricin si organizatorin kryesor të lojës. Si rezultat, Jashari ka luajtur vetëm 13 ndeshje këtë sezon, duke grumbulluar gjithsej 657 minuta në Serie A dhe Kupën e Italisë, ndërsa kaloi 15 ndeshje në stol. Minutat e tij të kufizuara kanë tërhequr vëmendjen e Juventusit.
Në Torino, ata vlerësojnë se ideja e transferimit mund të bëhet konkrete nëse Modric qëndron në Milano për një vit tjetër, dhe Jashari vendos të kërkojë një mesfushë të re me më shumë mundësi për të luajtur. /Telegrafi/