Riorganizim i thellë në LDK, kush mbeti jashtë Kryesisë e kush ju bashkua
Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë ndryshime në përbërjen e Kryesisë së saj, duke larguar disa anëtarë nga struktura drejtuese dhe duke shtuar emra të rinj në kuadër të riorganizimit të brendshëm partiak.
Këto ndryshime vijnë në vazhdën e procesit të ristrukturimit të partisë, të udhëhequr nga kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, pas vendimeve të fundit organizative brenda subjektit politik.
Nga përbërja e re e Kryesisë janë larguar këta emra: Arben Gashi, Besa Gaxheri, Driton Selmanaj, Elmire Nikçi Rexha, Florian Dushi, Imri Ahmeti, Lirije Kajtazi, Mirjeta Kalludra, Muhamet Hamiti, Rrezarta Krasniqi, Visar Berisha, Vlora Dumoshi dhe Xhafer Tahiri.
Kryesia e vjetër e LDK-së
Ndërkohë, Kryesisë i janë shtuar këta anëtarë të rinj: Arbër Ismajli, Arjeta Salihu Abazi, Ermal Sadiku, Shefqet Shehu, Sokol Havolli dhe Ukë Rugova.
Kryesia e re e LDK-së
LDK pritet që në ditët në vijim të vazhdojë me konsolidimin e strukturave të saj dhe plotësimin eventual të Kryesisë me përfaqësues shtesë nga degët e ndryshme, në kuadër të fazës së re organizative të partisë./Telegrafi/