Rio Ferdinand “godet” Arsenalin: Ndodhen në krye të Ligës Premier sepse janë thjesht me fat
Ish qendërmbrojtësi Rio Ferdinand ka vënë në pikëpyetje pozitën e Arsenalit në krye të Liga Premier pas humbjes 3-2 ndaj Manchester United.
Pavarësisht se “Topçinjtë” mbeten katër pikë përpara Manchester Cityt dhe Aston Villa, forma e paqëndrueshme e javëve të fundit ka bërë që Ferdinand të sugjerojë se epërsia e tyre nuk buron nga dominimi, por më shumë nga rrethanat.
“Ju jeni thjesht me fat. Arsenali është me fat. Jeni jashtëzakonisht me fat që të gjithë të tjerët janë shumë keq dhe të paqëndrueshëm”.
Ferdinand vijoi duke analizuar rivalët për titull, duke theksuar se Manchester City po kalon një periudhë tranzicioni.
“City është i paqëndrueshëm dhe po kalon një fazë ndryshimesh, aq sa kanë blerë praktikisht një ekip të ri”.
“Liverpooli ka shpenzuar 400 apo 500 milionë funte dhe ka bërë hapa prapa. Nëse ndonjë skuadër i afrohet Arsenalit brenda tre ose katër pikëve, atëherë do të shqetësohesha seriozisht për ta”.
Deklaratat e Ferdinandit kanë nxitur debat në Angli, teksa gara për titull në Liga Premier vazhdon të mbetet e hapur dhe çdo hap fals mund të rezultojë vendimtar në javët në vazhdim./Telegrafi