Rinovim rrënjësor, aeroporti i braktisur i Nikozisë do të bëhet muze për të bashkuar komunitetet qipriote
Aeroporti i Nikozisë, i braktisur dhe i papërdorur për më shumë se 50 vjet në zonën tampon qipriote, është në prag të shndërrimit në muze falë një grupi greko-qipriotësh dhe turqo-qipriotësh që janë bashkuar për një projekt transformues.
Gjithçka u ndal papritur në korrik të vitit 1974, kur filloi pushtimi turk i Qipros, transmeton Telegrafi.
Aeroplani i fundit i Cyprus Airways që u ul në aeroportin e Nikozisë ka mbetur i braktisur që atëherë, duke pushuar aty ku dikur rrihte zemra e lidhjes ajrore të Qipros me botën.
Tani, më shumë se gjysmë shekulli më vonë, një iniciativë e madhe dykomunale e udhëhequr nga qytetarë të zakonshëm është duke u zhvilluar për të restauruar aeroplanin historik dhe për ta transformuar atë në një muze të gjallë, fizik dhe digjital.
Tre vjet më parë, një grup greko-qipriotësh dhe turqo-qipriotësh, të udhëhequr nga Alexis Sophocleous, të bashkuar nga një ndjenjë e përbashkët detyre ndaj historisë dhe trashëgimisë kulturore qipriote, hynë në ambientet e brendshme të aeroportit dhe në zyrat e operacioneve. Ata ishin njerëzit e parë që shkelën atje që nga viti 1974.
Qindra faqe historie u gjetën - dokumente të vlefshme, plane fluturimi dhe arkiva të Cyprus Airways që kishin mbetur të bllokuara që nga dita e pushtimit.
Alexis Sophocleous dhe mbështetësit e tij të tjerë kanë siguruar mbështetje nga ambasadat dhe organizatat ndërkombëtare të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore në Qipro.
Tani ata janë gati të operojnë muzeun brenda aeroplanit, në pritje të miratimit nga OKB-ja dhe forca paqeruajtëse e OKB-së në Qipro (UNFICYP).
Qëllimi i muzeut është të lidhë të kaluarën me të ardhmen, me grupin që shpreson se ai do të shërbejë si një simbol i prekshëm i paqes, respektit dhe solidaritetit.
Vizioni i mbështetësve të iniciativës në të dyja anët e zonës tampon është që studentët, studiuesit dhe qytetarët nga çdo cep i ishullit të takohen përsëri në këtë terren të përbashkët - nën UNFICYP - dhe të afrohen më shumë me njëri-tjetrin. /Telegrafi/