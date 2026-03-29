Rindertimi në proces, Barcelona duhet të largohet sërish nga Camp Nou
Ekipi i Barcelonës do të duhet të kthehet në Estadi Olimpix Lluis Companys në fillim të sezonit 2027/28.
Konkretisht, siç raportohet nga mediat spanjolle, rinovimi i Camp Nou po hyn në fazën e tij të fundit, dhe lëvizja e fundit do të ndodhë për shkak të instalimit të një çatie të re.
Afati kohor i projektit Espai Barca sugjeron që të tre nivelet e stadiumit të ri do të përfundojnë deri në prill të vitit 2027.
Kjo shënon një moment të rëndësishëm, por gjithashtu nis fazën më komplekse të ndërtimit: instalimin e çatisë masive.
Kjo përpjekje inxhinierike pritet të zgjasë afërsisht katër muaj.
Meqenëse instalimi kërkon që stadiumi të jetë plotësisht bosh për arsye sigurie dhe ndërtimi, Barcelona do të detyrohet të luajë jashtë Spotify Camp Nou për disa javë në fillim të sezonit 2027/28. /Telegrafi/