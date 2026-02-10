Rikthimi i Messit te Barcelona mund të jetë vetëm në një rol drejtues
Lionel Messi po shijon sezonin e fundit me Inter Miami, duke i dhënë fund një karriere të shkëlqyer, por ai vazhdon të ndjekë me kujdes gjithçka që ndodh në Barcelonë.
Ylli argjentinas ka lënë të kuptohet se mund të rikthehet në klubin e zemrës, por jo si lojtar.
Para zgjedhjeve presidenciale të Barcelonës, më 15 mars, presidenti aktual Joan Laporta dha dorëheqjen për t’u rikandiduar.
Këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme, sidomos për të ardhmen e Messit.
Në nëntor, ai vizitoi në mënyrë surprizë stadiumin ‘Camp Nou’, duke treguar se dëshiron të rikthehet në klub, jo thjesht për një lamtumirë.
Edhe pse jeton në Miami që nga viti 2023, Messi ndjek me vëmendje lajmet për Barcelonën.
Figura e tij është shumë e rëndësishme për kandidatët, sepse mund të tërheqë vota.
Sipas gazetës Sport, Messi nuk ka takuar asnjë kandidat dhe nuk ka ndërhyrë në zgjedhje, madje as me Laportan, me të cilin marrëdhënia ka qenë e tensionuar.
Messi nuk do të votojë këtë herë, pasi është i angazhuar me një ndeshje të MLS dhe dëshiron të qëndrojë larg polemikave.
Ai mund të përfshihet në të ardhmen, por për momentin nuk ka plane.
Zgjedhjet e ardhshme mund t’i japin mundësinë të marrë pjesë ose të mbështesë një kandidaturë.
Pas përfundimit të kontratës me Inter Miamin, Messi planifikon të kthehet në Barcelonë dhe mund të marrë një rol në menaxhimin e klubit, por vetëm me një president të besuar.
Ndërkohë, Messi vazhdon të shkëlqejë në Shtetet e Bashkuara dhe po përgatitet për sezonin e ri.
Emri i tij mbetet i rëndësishëm për fushatat e zgjedhjeve të klubit, por tani fokusi i tij kryesor është Inter Miami. /Telegrafi/