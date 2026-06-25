Rikthimi i madh i Neymarit, ylli brazilian nuk arriti t’i përmbajë emocionet
Një nga momentet më prekëse të Kupës së Botës 2026 u pa pas ndeshjes së Brazilit ndaj Skocisë, ku Neymari bëri rikthimin e shumëpritur me fanellën e “Seleçaos”.
Sulmuesi brazilian u aktivizua në pjesën e dytë të takimit, duke regjistruar paraqitjen e tij të parë për kombëtaren që nga tetori i vitit 2023.
Edhe pse nuk arriti të shënonte, rikthimi në fushë kishte një domethënie të veçantë për 34-vjeçarin, i cili ka kaluar një periudhë të gjatë larg futbollit për shkak të dëmtimeve.
Pas përfundimit të ndeshjes, Neymari nuk arriti t’i përmbante emocionet.
Ai festoi me bashkëlojtarët, ndërsa lotët i rridhnin në fytyrë, i mbingarkuar nga ndjenjat pas rikthimit të shumëpritur me kombëtaren braziliane.
Pamjet e sulmuesit duke qarë u përhapën shpejt në rrjetet sociale, duke prekur tifozët e futbollit në mbarë botën dhe duke dëshmuar se ky rikthim kishte një rëndësi të jashtëzakonshme për një nga yjet më të mëdhenj të brezit të tij. /Telegrafi/