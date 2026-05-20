Rikthim në lojë i Bashkimit apo Trepça shpallet kampione - sonte finalja e katërt në Prizren
Bashkimi dhe Trepça do të përballen sërish në Prizren, kësaj radhe në finalen e katërt të “Play-off”-it të ProCredit Superligës.
Sfida pritet të jetë shumë interesante dhe spektakolare, ashtu si gjithë “Play-off”-i i elitës.
Prizrenasit synojnë fitoren për të ngushtuar serinë finale në 3:1, kurse mitrovicasit për të fituar dhe për tu shpallur kampion për herë të tretë radhazi.
Në tri sfidat e para, ‘Xehetarët’ fituan 94:79 dhe 93:83 në Mitrovicë dhe 80:84 në Prizren.
Bashkimi është shpallur një herë kampion i Kosovës, më 2018, kurse Trepça më 1993, 2000, 2001, 2012, 2024 dhe 2025. Në finalet e vitit të kaluar, mitrovicasit fituan 4:2.
Këto dy skuadra u përballën edhe në dy finalet e fundit të Kupës së Kosovës, ku fituan kampionët.