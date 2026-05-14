KB Sigal Prishtina ka mbajtur sot Kuvendin Zgjedhor, të cilin e ka cilësuar si një ditë të rëndësishme për të ardhmen e klubit.

Sipas komunikatës zyrtare, me të gjitha votat “pro”, pa asnjë “kundër” dhe pa abstenim, Rinor Grajqevci është zgjedhur president i KB Sigal Prishtinës për katër vitet e ardhshme.

Klubi thekson se me organizim, përkushtim dhe unitet synon të vazhdojë rrugën e rikthimit, me ambicien për t’u kthyer aty ku i takon klubit më të trofeshëm dhe më të suksesshëm shqiptar.


KB Sigal Prishtina ka falënderuar të gjithë pjesëmarrësit në Kuvend për mbështetjen dhe besimin e dhënë, ndërsa presidentit të ri i ka uruar suksese në detyrën e tij.

"Në rrugë sy pa trembur!", përfundon komunikata e klubit.

