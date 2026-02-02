Rezervat e gazit të Gjermanisë bien mes motit të ftohtë, opozita ndez alarmin
Objektet e magazinimit të gazit natyror të Gjermanisë kanë rënë mes temperaturave të ulëta, duke nxitur thirrje nga opozita për masa të menjëhershme për të shmangur mungesa të mundshme.
Objektet e magazinimit ishin në 32,9 për qind kapacitet më 1 shkurt 2026 - një rënie e thellë nga 56,4 për qind në të njëjtën periudhë vitin e kaluar dhe rreth 57 për qind në fund të dhjetorit 2025.
Rënia ndodh ndërsa gjermanët rrisin ngrohjen gjatë një nga dimrat më të ftohtë në vitet e fundit.
Michael Kellner, zëdhënësi për politikën energjetike i Partisë së Gjelbër opozitare, kritikoi qeverinë për "përgatitje të dobët" dhe paralajmëroi për kufizime të mundshme.
"Ne po dridhemi gjatë këtij dimri", tha ai për transmetuesin publik ARD të dielën vonë, duke shtuar se ministria tani duhet të kërkojë kursim të gazit për të shmangur një krizë më të madhe.
Por Ministrja e Ekonomisë, Katherina Reiche, minimizoi shqetësimet mbi rezervat e shteruara.
"Ne e monitorojmë situatën çdo ditë - nuk ka arsye për shqetësim", tha ajo para një udhëtimi në Arabinë Saudite.
Reiche theksoi kapacitetin e Gjermanisë për të importuar gaz natyror të lëngshëm, ose LNG, nga jashtë, duke shprehur besim se vendi do ta kalojë dimrin pa probleme.
Gjermania ka luftuar me furnizime të qëndrueshme energjie që nga ndërprerja e importeve ruse pas shpërthimit të luftës Rusi-Ukrainë në 2022.
Rusia kishte siguruar pothuajse 55 për qind të gazit natyror dhe 35 për qind të naftës bruto të Gjermanisë para konfliktit.
Që atëherë, vendi është kthyer te alternativa nga Norvegjia, Holanda dhe Belgjika - me çmime të rritura.
Portet kryesore në Belgjikë dhe Holandë përpunojnë mbërritjet e LNG-së, të cilat pastaj transportohen me tubacione në Gjermani. Shumica e importeve të LNG-së së Gjermanisë vjen nga SHBA-ja. /AA/