BE propozon sanksione të reja mbi naftën ruse, 'flotën në hije', peshkimin dhe ushtarët
Komisioni Evropian ka propozuar një raund të ri sanksionesh kundër Rusisë, duke synuar shitjet e naftës, "flotën në hije", bankat, firmat e kriptomonedhave, metalet, produktet e peshkut dhe ushtarët që kanë marrë pjesë në pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës.
Propozimi, i zbuluar të martën nga Presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen, vjen ndërsa aleatët e Kievit po shqyrtojnë mënyra të reja për të ringjallur procesin e paqes të bllokuar dhe për të detyruar Kremlinin të pranojë një armëpushim si parakusht për negociatat.
"Rusia ka dështuar qartë në nënshtrimin e Ukrainës. Çmimi që paguan Rusia është gjithnjë e më i rëndë dhe paguhet kryesisht nga populli i Rusisë", tha von der Leyen.
"Pra, objektivi i paketës sonë nuk mund të jetë më i qartë: ne duam të ruajmë intensitetin e plotë të sanksioneve tona", shtoi ajo, transmeton Telegrafi.
Elementi kryesor ka të bëjë me kufizimin e çmimit të naftës ruse që BE, në bashkëpunim me G7 dhe Australinë, ka zbatuar që nga dhjetori 2022. Vitin e kaluar, mekanizmi u bë dinamik, me kufizimin e vendosur në 15% nën çmimin mesatar.
Megjithatë, përçarja e shkaktuar nga bllokada në Ngushticën e Hormuzit e ka shtyrë çmimin e naftës ruse të Uralit në 87 dollarë për fuçi, krahasuar me 58 dollarë për fuçi në shkurt.
Kjo do të thotë që nëse BE-ja vazhdon me rishikimin e planifikuar më 15 korrik, kufiri do të rregullohet lart dhe, si rezultat, do t'i japë Moskës lehtësimin e përkohshëm që dëshiron.
Komisioni propozon të shtyjë rishikimin deri në janar 2027 dhe të mbajë kufirin e çmimit siç është tani: 44.10 dollarë për fuçi.
Mekanizmi i rregullimit "nuk u krijua për tronditje të tregut si ai i shkaktuar nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit", tha von der Leyen.
Pauza deri në janar, shtoi ajo, "do t'u japë tregjeve të naftës kohë për t'u stabilizuar, duke ruajtur presionin mbi të ardhurat e Rusisë".
Më parë këtë vit, von der Leyen paraqiti një plan për një ndalim të plotë të të gjitha shërbimeve detare, të tilla si bankat, sigurimet, transporti detar dhe transporti me flamur.
Ndalimi, i mbështetur nga vendet nordike dhe baltike, humbi vrullin pas konfliktit në Lindjen e Mesme.
Greqia dhe Malta, dy shtete anëtare bregdetare që shërbejnë cisterna ruse, shprehën kundërshtim dhe e bënë të qartë se nuk do të ecnin përpara pa pjesëmarrjen e G7-ës. Aleatë të tjerë të G7-ës treguan pak entuziazëm dhe plani shpejt u la në harresë.
Duke e zhvendosur fokusin te kufiri, Komisioni praktikisht pranon se ndalimi nuk do të ndodhë së shpejti. Një samit i udhëheqësve të G7-ës është planifikuar të zhvillohet javën e ardhshme në Francë, ku Von der Leyen pritet të diskutojë sanksionet.
Për më tepër, Komisioni propozon të fusë në listën e zezë 30 anije nga "flota në hije" që Moska përdor për të anashkaluar kufirin.
Cisternat e naftës janë në një gjendje alarmante të rrënuar dhe konsiderohen si një rrezik si për sigurinë ashtu edhe për mjedisin për Evropën.
Më shumë se 600 prej këtyre anijeve u është mohuar qasja në portet dhe shërbimet e BE-së.
Për më tepër, anije dhe infrastruktura të tjera, të tilla si portet dhe rafineritë, që ndihmojnë aktivitetet e "flotës në hije" do të futen gjithashtu në listën e zezë, tha von der Leyen.
Paketa e projektligjit synon 31 banka ruse, si dhe 20 firma, platforma dhe tregtarë nafte kriptomonedhash jashtë vendit, të akuzuara se kanë ndihmuar Moskën të shmangë kufizimet.
Ai gjithashtu parashikon ndalimin e eksporteve të metaleve, lidhjeve dhe komponentëve të ndryshëm të përdorur në sektorin e mbrojtjes, si dhe, për herë të parë, importet e produkteve të caktuara të peshkut nga Rusia.
Eksportet evropiane të aluminit duket se përjashtohen nga paketa, pavarësisht një polemike të vazhdueshme rreth një fabrike në Irlandën perëndimore të akuzuar se ka mundësuar në mënyrë indirekte prodhimin e armëve të Rusisë.
Një element i dukshëm në propozim është ndalimi i mohimit të hyrjes në zonën Shengen të ushtarëve rusë që kanë shërbyer në luftën e agresionit, një iniciativë që Estonia e paraqiti më parë këtë vit dhe që atëherë ka fituar mbështetje nga vendet e tjera.
"Evropa mbetet jashtë kufijve për këdo që ka marrë pjesë në pushtimin e Ukrainës, kaq e thjeshtë", tha von der Leyen.
Miratimi i sanksioneve kërkon unanimitet nga 27 shtetet anëtare. Nëse miratohet, kjo do të përfaqësojë paketën e 21-të të kufizimeve që nga shkurti i vitit 2022.
Zyrtarët dhe diplomatët në Bruksel shpresojnë që drita jeshile do të jepet para 15 korrikut për të shmangur rishikimin automatik të kufizimit të çmimeve.
Njoftimi i Von der Leyen vjen ndërsa Rusia rrit sulmet ajrore në shkallë të gjerë dhe vdekjeprurëse kundër qyteteve ukrainase, duke shkaktuar zemërim midis evropianëve. Shenjat e fundit të tendosjes në ekonominë ruse kanë përforcuar më tej shtytjen për kufizime.
"Sanksionet tona vazhdojnë të jenë të forta dhe të thella. Ato po dobësojnë themelet ekonomike të përpjekjeve të luftës së Rusisë", tha von der Leyen.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka propozuar një takim ballë për ballë me presidentin rus Vladimir Putin për t'i dhënë fund luftës.
Negociatat, tha Zelensky, duhet të bazohen në vijën aktuale të kontaktit dhe të kushtëzohen nga një armëpushim.
Të dielën, udhëheqësit e Francës, Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar mbështetën idenë e Zelensky "me pjesëmarrje aktive të SHBA-së dhe Evropës". /Telegrafi/