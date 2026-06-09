Një makinë-bombë në Moskë vret një person, publikohen pamjet e sulmit
Një person u vra nga një makinë-bombë në periferitë lindore të Moskës herët të martën, njoftoi Komiteti Hetues i Federatës Ruse në një deklaratë, me një hetim që është duke u zhvilluar për të përcaktuar detajet e incidentit.
Incidenti ndodhi rreth orës 5:30 të mëngjesit sipas orës lokale në qytetin Balashikha në lindje të kryeqytetit rus, sipas zyrtarëve.
Komiteti Hetues tha se një "pajisje shpërthyese shpërtheu ndërsa një makinë BMW X3 po lëvizte pranë një ndërtese apartamentesh", transmeton Telegrafi.
"Si rezultat, shoferi i makinës mori lëndime të shumta, nga të cilat vdiq në vendin e incidentit", tha komiteti në një deklaratë të postuar në Telegram.
Një çështje penale është hapur, thuhet në deklaratë, dhe shoferi ende nuk është identifikuar.
"Hetuesit dhe ekspertët mjeko-ligjorë, së bashku me shërbimet operative, po kryejnë një inspektim të vendit të incidentit. Një sërë ekzaminimesh të nevojshme mjeko-ligjore, duke përfshirë ato mjekësore dhe eksplozivë, do të caktohen në të ardhmen e afërt", tha komiteti.
Komiteti nuk sugjeroi ndonjë motiv të mundshëm për bombardimin, as nuk sugjeroi ndonjë të dyshuar.
Vitet e fundit kanë ndodhur disa sulme me bomba ndaj eprorëve të lartë ushtarake dhe sulme të tjera në Moskë të lidhura me pushtimin e vazhdueshëm të Ukrainës fqinje nga Rusia, i cili filloi në shkurt të vitit 2022.
Në dhjetor të vitit 2025, për shembull, oficeri rus gjenerallejtënant Fanil Sarvarov u vra kur një pajisje shpërthyese shpërtheu nën një makinë në Moskën jugore. Hetuesit fajësuan shërbimet e inteligjencës ukrainase për vrasjen.
Një vit më parë, gjenerallejtënant Igor Kirillov dhe ndihmësi i tij, Ilya Polikarpov, u vranë kur një bombë e bashkangjitur në një skuter elektrik shpërtheu jashtë një pallati apartamentesh në Moskën juglindore. Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës më vonë mori përgjegjësinë për vrasjen. /Telegrafi/
A car exploded in Blaisha, a Moscow suburb reserved for Russian military and Defense Ministry staff, killing a passenger identified by Russian sources as a 63-year-old lieutenant general in the Russian Armed Forces. His identity has not been officially released. The incident is… pic.twitter.com/aXeItC5TCW
— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) June 9, 2026