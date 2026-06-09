Mbështetje e re ushtarake për Ukrainën nga aleatët e BE-së
Ndërsa Bullgaria po tërhiqet një hap prapa, Finlanda, Norvegjia, Letonia dhe Gjermania vazhdojnë ta mbështesin Kievin.
Zelensky tha se ka diskutuar me liderët e Finlandës dhe Norvegjisë për dërgesa shtesë të raketave për mbrojtje ajrore dhe për zhvillimin e një sistemi evropian të mbrojtjes raketore.
Ukraina dhe Letonia gjithashtu kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e dronëve.
Për më tepër, Gjermania do të ndajë edhe 300 milionë euro shtesë për blerjen e municioneve.
Sipas ministrit gjerman të Mbrojtjes, Boris Pistorius, kjo do të mundësojë dërgimin e edhe 50 mijë predhave artilerie me rreze të gjatë veprimi në Ukrainë.
Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin e shtetit ukrainas më 24 shkurt të vitit 2022. /Telegrafi/