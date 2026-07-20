Rezart Veleshnja reagon pas nismës së Labit për djalin e Shpat Kasapit: Familja nuk ka kërkuar asnjëherë ndihmë publike
Vendimi i këngëtarit Labinot Tahiri për të ndarë 150 euro nga çdo dasmë dhe mbrëmje muzikore ku performon për Roelin, djalin e të ndjerit Shpat Kasapi, ka nxitur reagime të shumta në opinion.
Pas njoftimit të Labit, ka reaguar aktori Rezart Veleshnja, i cili ishte mik i afërt i Shpatit.
Përmes një postimi në InstaStory, ai ka bërë të ditur se mban kontakte të vazhdueshme me familjen e artistit të ndjerë.
Foto: Instagram
Sipas Veleshnjës, nëna e Shpatit, Gjylymsere Kasapi, dhe vëllai i tij, Albin Kasapi, nuk kanë kërkuar asnjëherë ndihmë publike, duke theksuar se dinjiteti i familjes nuk i lejon të ndërmarrin hapa të tillë.
Ai shton se çdo ndihmë për Roelin është e mirëpritur, por nuk e konsideron të nevojshme që kontributet personale të shoqërohen me thirrje publike në emër të familjes.
Megjithatë, aktori nënvizoi se djali i artistit meriton mbështetje dhe u bëri apel miqve, kolegëve dhe figurave publike që të kontribuojnë për të ardhmen e tij.
Veleshnja theksoi se Roeli duhet të ketë përkrahjen e të gjithëve, duke kujtuar se po rritet si djali i një artisti të dashur për publikun, i cili, sipas tij, nuk kërkoi kurrë ndihmë gjatë jetës.
Reagimi i tij vjen pasi iniciativa e Tahirit u prit me komente të shumta në rrjetet sociale, duke ndarë opinionin mes atyre që e vlerësojnë gjestin human dhe atyre që besojnë se ndihma për familjen duhet të ofrohet në mënyrë diskrete. /Telegrafi/