Reuters: Po shfaqet një rend i ri botëror në futboll
Kupa e Botës 2026 mund të hyjë në histori si një turne që ndryshoi rrënjësisht ekuilibrin e pushtetit në futbollin botëror. Ish-superfuqitë kanë humbur monopolin e tyre, ndërsa ekipet që ishin prej kohësh në hijen e tyre tani po konkurrojnë në mënyrë të barabartë për vendet e para. Ky është përfundimi i një analize nga mediumi i njohur Reuters.
Gabimi i gjigantëve të futbollit
Simboli më i dukshëm i këtyre ndryshimeve është Gjermania. Katër herë kampionët e botës u eliminuan në fazën e 1/16-tës nga Paraguai, Uruguai përfundoi në fazën e grupeve dhe Holanda u dërgua në shtëpi nga Maroku. Italia, nga ana tjetër, nuk arriti të kualifikohej për Kupën e Botës për herë të tretë radhazi.
Është interesante të theksohet se Italia, Gjermania dhe Spanja, pasi fituan kampionatet e tyre të fundit botërore, nuk kanë fituar asnjë ndeshje të vetme në fazën eliminatore të garës.
Ngritja e fuqive të reja të futbollit
Ndërsa ish-gjigantët po kalojnë një krizë, ekipet kombëtare që deri vonë konsideroheshin të jashtme kanë hyrë në skenën e madhe.
Maroku vazhdoi të provonte se suksesi i tyre në vitin 2022 nuk ishte i rastësishëm, Paraguai tronditi dhe eliminoi Gjermaninë, dhe midis ekipeve kombëtare që po tërheqin gjithnjë e më shumë vëmendje, Reuters përmend Algjerinë, Egjiptin, Ganën dhe debutuesit e Kepit të Gjelbër.
Se diçka po ndryshon rrënjësisht, e pranoi trajneri gjerman Julian Nagelsmann pas eliminimit të ekipit të tij, duke deklaruar atë që ishte e paimagjinueshme deri vonë. "Do të ishte shumë arrogante të thuash se jemi ndër ekipet kombëtare më të mira në botë. Thjesht nuk jemi më", tha Nagelsmann.
Tone të ngjashme po vijnë nga Italia, ku udhëheqja e federatës së futbollit po njofton ndryshime themelore në sistemin e zhvillimit të lojtarëve dhe funksionimin e ekipit kombëtar me qëllim rikthimin e vendit në krye të botës.
Maroku si një shembull suksesi
Reuters veçon Marokun si një shembull kryesor të një fuqie të re futbolli. Pasi bënë histori në Katar duke arritur në gjysmëfinale, marokenët kanë vazhduar të investojnë në zhvillimin e lojtarëve të rinj. Trajneri i tyre aktual, Mohamed Ouahbi, fitoi Kupën e Botës me ekipin U-20 vetëm një vit më parë, dhe shumë prej këtyre të rinjve tani po e udhëheqin lojën në nivelin senior.
Reuters arrin në përfundimin se Kupa e Botës 2026 nuk është më një histori për dominimin e favoritëve tradicionalë mbi pjesën tjetër të botës. Në vend të kësaj, futbolli ka hyrë në një epokë të re në të cilën një numër gjithnjë e në rritje i ekipeve kombëtare besojnë me të drejtë se mund të mposhtin këdo, dhe vija dikur e qartë midis të madhit dhe të voglit po bëhet gjithnjë e më e hollë. /Telegrafi/