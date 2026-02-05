Çmimi i Bitcoin pëson një nga rëniet më të mëdha që nga fundi i vitit 2024
Tregu i kriptomonedhave po përjeton një rënie të thellë.
Çmimi i Bitcoin, kriptomonedha më e madhe në botë, ka rënë nën nivelin e 67 mijë dollarëve, duke shënuar një nga rëniet më të mëdha që nga fundi i vitit 2024.
Ekspertët e quajnë këtë periudhë “dimri i kriptovalutave”, një kohë e gjatë e pasigurisë dhe rënieve në tregun e kriptomonedhave.
Vetëm gjatë javës së fundit, kapitali total i tregut të kriptomonedhave ka humbur mbi 500 miliardë dollarë, duke shkaktuar panik te disa investitorë.
Shkaktarët kryesorë të kësaj rënieje janë largimi i investitorëve nga asetet me rrezik, vështirësitë e disa kompanive kriptovaluta dhe shitjet e mëdha nga investitorë të mëdhenj, shkruajnë mediat.
Analistët janë të ndarë: disa e shohin këtë si një mundësi për të blerë, ndërsa të tjerë paralajmërojnë se rënia mund të vazhdojë deri sa besimi në treg të rikthehet.
Tregu i kriptomonedhave, i njohur për volatilitetin e lartë, po përballet me sfida të reja në këtë fillim dekade, dhe investitorët po monitorojnë me kujdes çdo lëvizje të Bitcoin dhe kriptovalutave të tjera kryesore. /Telegrafi/