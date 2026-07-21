Renditja e re e FIFA-s pas Kupës së Botës: Spanja ngjitet në krye, Maroku hyn në histori
Kampionia e botës, Spanja, ngjitet në vendin e parë të renditjes me 1995.88 pikë, ndërsa Norvegjia dhe Tunizia regjistrojnë lëvizjet më të mëdha në klasifikimin e ri.
FIFA ka publikuar renditjen më të re botërore të kombëtareve pas përfundimit të Kupës së Botës 2026, me Spanjën që ka marrë zyrtarisht kreun e klasifikimit. Triumfi në Botëror i ka siguruar "La Rojas" vendin e parë në botë, duke zbritur Argjentinën në pozitën e dytë.
Spanja kryeson renditjen e re të FIFA-s me 1995.88 pikë, duke u bërë kombëtarja me më së shumti pikë në botë. Përveç vendit të parë, kampionët e botës ishin edhe përfituesit më të mëdhenj të këtij përditësimi, pasi fituan 121.17 pikë, më shumë se çdo kombëtare tjetër.
The new #FIFAWorldCup champions sit atop of the latest FIFA/Coca-Cola World Ranking 🇪🇸🏆
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
Pas Spanjës renditen Argjentina në vendin e dytë, Franca në të tretin, Anglia në të katërtin dhe Brazili në pozitën e pestë.
Maroku ngjitet në vendin e gjashtë, duke regjistruar renditjen më të lartë në historinë e tij, ndërsa dhjetëshja e parë plotësohet nga Portugalia, Belgjika, Holanda dhe Meksika.
Përveç ndryshimeve në krye të renditjes, FIFA ka publikuar edhe statistikat më të spikatura të përditësimit. Norvegjia është kombëtarja me ngritjen më të madhe, duke fituar 12 pozita, ndërsa Tunizia ka pësuar rënien më të madhe, duke zbritur 12 vende.
Në aspektin e pikëve, Panamaja ishte kombëtarja që humbi më së shumti, me një rënie prej 60.74 pikësh, duke u bërë skuadra më e goditur në klasifikimin e ri.
Renditja e re pasqyron ndikimin e Kupës së Botës 2026 në futbollin ndërkombëtar, me Spanjën që rikthehet në majën e hierarkisë botërore dhe disa kombëtare që shënuan lëvizje historike falë paraqitjeve të tyre në turne. /Telegrafi/