Reijnders mund të rikthehet sërish në Serie A, por kësaj radhe te rivali i madh i Milanit
Tijjani Reijnders mund të jetë rrugës për t’u kthyer në Serie A vetëm një vit pasi iu bashkua Manchester Cityt. Mesfushori holandez ka rënë në plan të dytë nën drejtimin e Pep Guardiolës, ndërsa Juventusi po e monitoron situatën e tij përpara afatit kalimtar të verës.
Pritshmëritë ishin të larta kur City pagoi rreth 54 milionë euro për ta transferuar Reijnders nga Milani. Fillimisht, holandezi u imponua si titullar i rregullt, por roli i tij ka rënë ndjeshëm në muajt e fundit.
Që nga shkurti, Reijnders ka rrëshqitur gradualisht në hierarkinë e Guardiolës. 27-vjeçari është lënë si zëvendësues i papërdorur gjashtë herë në nëntë ndeshjet e fundit dhe nuk ka luajtur fare në Ligën Premier që nga 14 marsi.
Rënia e papritur e minutazhit ka nxitur spekulime për një largim të mundshëm këtë verë, ndërsa ndërmjetës të ndryshëm raportohet se kanë nisur të matin interesimin nga klube të tjera.
Sipas Gazzetta dello Sport, Juventusi po i ndjek nga afër zhvillimet rreth Reijnders në Angli.
Klubi torinez po kërkon profilin ideal për ta forcuar mesfushën dhe reprezentuesi holandez thuhet se i përshtatet kërkesave teknike dhe taktike të “Zonjës së Vjetër”. “Bianconerët” janë gjithashtu të kujdesshëm për ta balancuar përmirësimin e skuadrës me qëndrueshmërinë financiare.
Përvoja e mëparshme e Reijnders te Milani konsiderohet një avantazh i madh: njohja me futbollin italian mund t’i mundësojë atij një përshtatje të shpejtë nëse kthehet në Serie A.
Juventusi dëshiron të shmangë një tjetër proces të vështirë adaptimi, të ngjashëm me atë që përjetoi Douglas Luiz, i cili u rikthye në Angli pas një periudhe të dështuar në Torino.
Për këtë arsye, klubi po u jep përparësi lojtarëve që tashmë e kuptojnë kërkesën taktike të futbollit italian./Telegrafi/