Reali do ta respektojë dëshirën e Carvajalit për largim
Real Madrid është i përgatitur të respektojë vendimin e kapitenit Dani Carvajal, ndërsa ai është gjithnjë e më afër largimit gjatë verës, sipas MARCA.
Mbrojtësi i djathtë me shërbim të gjatë pritet të largohet nga klubi në fund të sezonit, sapo të skadojë kontrata e tij, duke i dhënë fund më shumë se një dekade në Santiago Bernabéu.
Carvajal thuhet se është i gatshëm të vazhdojë karrierën e tij në Katar, me Al Gharafa që po shfaqet si një destinacion i mundshëm, ndërsa ai kërkon një sfidë të re në fazën e fundit të karrierës.
Real Madridi raportohet se është i gatshëm ta miratojë transferimin, duke vlerësuar shërbimin e tij afatgjatë ndaj klubit dhe duke mos i vendosur pengesa në zgjedhjen e tij të ardhshme.
Largimi i tij do të krijonte një boshllëk në krahun e djathtë të mbrojtjes, me Trent Alexander-Arnold aktualisht si opsion natyral në skuadër, megjithëse shqetësimet për lëndimet e tij mbeten të pranishme.
Besohet se Carvajal ka një lidhje të fortë me ish-bashkëlojtarin Joselu, i cili aktualisht luan në Katar, dhe kjo marrëdhënie është përmendur si një faktor që mund të ndikojë në vendimin e tij.
Mbrojtësi veteran ka qenë një figurë kyçe te Real Madridi për më shumë se një dekadë, duke fituar shumë trofe vendas dhe ndërkombëtarë gjatë karrierës së tij në klub./Telegrafi/