Real Madridi shton dyshimet për treshen Mbappe-Vinicius-Bellingham, Mourinho kërkon zgjidhje të shpejtë
Real Madridi po shton dyshimet nëse treshja e yjeve Kylian Mbappe, Vinicius Junior dhe Jude Bellingham mund ta udhëheqë me sukses repartin ofensiv të skuadrës në planin afatgjatë, raporton gazetari Ramon Alvarez.
Edhe pse të tre konsiderohen ndër futbollistët më të mirë në botë dhe kanë treguar cilësi të jashtëzakonshme individuale, drejtuesit e klubit nuk janë të bindur se kjo është reflektuar edhe në sukses kolektiv.
Sipas raportit, mungesa e harmonisë së plotë mes tyre në fushë ka qenë një nga arsyet pse Los Blancos nuk kanë arritur të fitojnë asnjë trofe madhor në dy sezonet e fundit.
Megjithatë, secili prej tyre zhvilloi një Kupë të Botës 2026 mbresëlënëse. Mbappe u shpall golashënuesi më i mirë i turneut dhe fitoi Topin e Bronzit, Bellingham udhëhoqi Anglinë drejt vendit të tretë, ndërsa Vinicius ishte një nga lojtarët më të spikatur të Brazilit deri në eliminimin e "Seleçaos".
Raporti thekson se e ardhmja e Viniciusit është kthyer në një çështje prioritare për klubin.
Kontrata e brazilianit skadon në verën e vitit 2027, ndërsa bisedimet për rinovimin kanë ngecur për shkak të mospajtimeve lidhur me pagën që kërkon sulmuesi.
Nëse palët nuk arrijnë një marrëveshje, Real Madridi thuhet se është i gatshëm të shqyrtojë shitjen e Viniciusit që këtë verë, në mënyrë që të shmangë rrezikun e largimit të tij si lojtar i lirë në të ardhmen.
Po ashtu, trajneri i ri Jose Mourinho raportohet se dëshiron që situata të zgjidhet sa më shpejt, për të shmangur pasigurinë e zgjatur brenda skuadrës dhe për të qartësuar projektin sportiv për sezonin e ri.
Edhe pse Mbappe, Vinicius dhe Bellingham vazhdojnë të vlerësohen si tre nga futbollistët më të talentuar në futbollin botëror, drejtuesit e Real Madridit kanë nisur të dyshojnë nëse bashkëpunimi mes tyre është formula e duhur për të rikthyer klubin në majat e futbollit evropian dhe botëror. /Telegrafi/