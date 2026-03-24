Real Madridi merr një lajm të keq – objektivi i tyre kryesor po rinovon kontratën me klubin aktual
Real Madrid ka pësuar një goditje në afatin kalimtar, pasi mbrojtësi i synuar, Nico Schlotterbeck, është afër një kontrate të re me Borussia Dortmund.
Qendërmbrojtësi gjerman ishte në listën e Madridit si pjesë e planeve për të forcuar linjën mbrojtëse, por raportimet tregojnë se tani ai pritet të angazhohet me Dortmundin deri në vitin 2031.
Oferta e propozuar do të rrisë ndjeshëm pagën e tij dhe do të forcojë më tej pozicionin e Dortmundit, duke e bërë një largim të mundshëm drejt Santiago Bernabeu shumë të vështirë nga pikëpamja financiare.
Agjenti i Schlotterbeck ka përpjekur të zbusë spekulimet për largimin, duke shprehur besimin se mbrojtësi do të qëndrojë dhe potencialisht do të bëhet një figurë qendrore në fazën e ardhshme të klubit.
Kjo zhvillim vjen si një tjetër pengesë për Madridin, të cilët tashmë po shohin që opsionet e tjera të dështojnë, përfshirë Dayot Upamecano, i cili pritet të qëndrojë te Bayern Munich.
Tani klubi mbretëror pritet të fokusohet në emra të rinj, ku nuk përjashtohet edhe ideja e transferimit të Ibrahima Konate nga Liverpooli./Telegrafi/